Chandrapur Bribery Case : चंद्रपुरात ACB चा मोठा दणका! आरोग्य विभागाचा कर्मचारी 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात; 'या' कामासाठी मागितले पैसे

चंद्रपूर : राज्यात भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत असून, नंदूरबारनंतर आता चंद्रपूर जिल्ह्यातही लाचखोरीचा आणखी एक प्रकार समोर आला (ACB trap operation in Maharashtra) आहे. ब्रह्मपुरी तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुका समूह संघटक सुदेश महाडोळे यांनी प्रोत्साहन भत्त्याचे बिल मंजूर करून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे पाच हजार रुपयांची मागणी केली होती. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने सापळा रचला आणि लाचेची रक्कम स्वीकारताना महाडोळे यांना अटक केली..या प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सरकारी कार्यालयांतील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे..Chiplun Bribery Case : गरोदर महिलेकडून 4,500 रुपयांची लाच घेणाऱ्या 'त्या' महिला डॉक्टरचे होणार निलंबन? कोर्टाकडून जामीन मंजूर, पण नोकरी धोक्यात?.नंदूरबारमध्येही कनिष्ठ सहायक लाच घेताना जेरबंददरम्यान, नंदूरबार जिल्ह्यातील धडगाव पंचायत समितीमध्येही लाचखोरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कनिष्ठ सहायक खाअल्या सिंगा पाडवी याला ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एका लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक सिंचन विहिरीच्या बांधकामासाठी मंजूर झालेल्या १ लाख ६२ हजार ६०४ रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव पुढे पाठवून विस्तार अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी मिळवून देण्यासाठी पाडवी यांनी ५०० रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार करण्यात आली होती..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर एसीबीने धडगाव पंचायत समिती कार्यालयात सापळा रचून पाडवी याला लाचेची रक्कम स्वीकारताना पकडले. या प्रकरणातही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये पुढील कारवाई सुरू असून, सलग उघड होत असलेल्या अशा घटनांमुळे शासकीय यंत्रणांमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.