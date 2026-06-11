नागपूर

Chandrapur Bribery Case : चंद्रपुरात ACB चा मोठा दणका! आरोग्य विभागाचा कर्मचारी 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात; 'या' कामासाठी मागितले पैसे

ACB Trap Exposes Corruption in Brahmapuri Office : चंद्रपूरच्या ब्रह्मपुरी आरोग्य कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला ५ हजारांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले.
Who was caught in the Chandrapur bribery case?

Who was caught in the Chandrapur bribery case?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चंद्रपूर : राज्यात भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत असून, नंदूरबारनंतर आता चंद्रपूर जिल्ह्यातही लाचखोरीचा आणखी एक प्रकार समोर आला (ACB trap operation in Maharashtra) आहे. ब्रह्मपुरी तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले आहे.

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