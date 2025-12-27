प्रेयसीवर मोठ्या प्रमाणात उधळले पैसे, कर्जबाजारी झालेल्या प्रियकरानं कंबोडियात विकली किडनी, 'रॅकेट'मध्ये डाॅक्टरांचाही सहभाग!

चंद्रपूर : किडनी विक्री प्रकरणात (Kidney Trafficking Case) मोहाली येथून अटक करण्यात आलेला हिमांशू भारद्वाज याने आपल्या प्रेयसीवर मोठ्या प्रमाणात पैशाची उधळपट्टी केल्याने तो कर्जबाजारी झाला होता. हे कर्ज फेडण्यासाठीच त्याने कंबोडियात जाऊन आपली किडनी विकल्याची (Kidney Sale Cambodia) माहिती तपासात समोर आली आहे..चंद्रपूर : किडनी विक्री प्रकरणात (Kidney Trafficking Case) मोहाली येथून अटक करण्यात आलेला हिमांशू भारद्वाज याने आपल्या प्रेयसीवर मोठ्या प्रमाणात पैशाची उधळपट्टी केल्याने तो कर्जबाजारी झाला होता. हे कर्ज फेडण्यासाठीच त्याने कंबोडियात जाऊन आपली किडनी विकल्याची (Kidney Sale Cambodia) माहिती तपासात समोर आली आहे..खोपोलीत शिंदेसेनेच्या नेत्याची निर्घृण हत्या; तलवार-विळ्यासह कुऱ्हाडीने सपासप वार, अजितदादांच्या 10 पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा.दरम्यान, देशभर पसरलेल्या किडनी तस्करी रॅकेटमध्ये रामकृष्ण उर्फ डॉ. कृष्णा हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या रॅकेटमध्ये देशातील वेगवेगळ्या राज्यांतील काही डॉक्टरांचा सहभाग असल्याचे पुरावे विशेष तपास पथकाच्या हाती लागले आहेत..हे रॅकेट देशातील काही डॉक्टरांच्या मदतीशिवाय चालू शकत नाही, याची खात्री झाल्यानंतर तपास यंत्रणा आता त्या डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या टोळीने १६ जणांच्या किडन्या विकल्याचे समोर आले असले, तरी हे रॅकेट यापेक्षा खूप मोठ्या पातळीवर कार्यरत असल्याची खात्री तपास यंत्रणेला पटली आहे..हिमांशू भारद्वाजने स्वतःची किडनी विकल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हिमांशूने सिंगापूर येथून हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण घेतले होते. भारतात परतल्यानंतर त्याचे परिचारिका असलेल्या मोहाली येथील एका युवतीवर प्रेम जडले. तिच्यावर त्याने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली. तिला अमेरिकेत फिरायला देखील पाठविले होते..Crime News : दुसऱ्या मुलीसोबत साखरपुडा ठरला अन् लग्नाच्या दबावामुळं प्रियकरानं सीनियर नर्सची गळा चिरून केली निर्घृण हत्या, ममतानं काय धमकी दिली?.हिमांशूसोबत संबंध असतानाच त्याच्या प्रेयसीचे दुसऱ्याशी सुत जुळले आणि तिने विवाह केला. तोपर्यंत हिमांशू मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी झाला होता. अखेर कर्ज फेडण्यासाठी त्याने किडनी विकली. त्यानंतर तो या किडनी तस्करी रॅकेटमध्ये सहभागी झाला..FAQsप्रश्न 1: हिमांशूने किडनी का विकली?उत्तर : कर्ज फेडण्यासाठी आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्याने किडनी विकली.प्रश्न 2: किडनी विक्री कुठे करण्यात आली?उत्तर: कंबोडिया येथे अवैध पद्धतीने किडनी विक्री झाली.प्रश्न 3: या रॅकेटमध्ये कोण सामील आहेत?उत्तर: देशातील विविध राज्यांतील काही डॉक्टर आणि दलाल सामील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.