प्रेयसीवर मोठ्या प्रमाणात उधळले पैसे, कर्जबाजारी झालेल्या प्रियकरानं कंबोडियात विकली किडनी, 'रॅकेट'मध्ये डाॅक्टरांचाही सहभाग!

Background of Chandrapur Kidney Trafficking Case : चंद्रपूर किडनी विक्री प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय रॅकेट उघड झाले असून कंबोडियातील अवैध व्यवहार व देशातील डॉक्टरांचा सहभाग समोर आला आहे.
चंद्रपूर : किडनी विक्री प्रकरणात (Kidney Trafficking Case) मोहाली येथून अटक करण्यात आलेला हिमांशू भारद्वाज याने आपल्या प्रेयसीवर मोठ्या प्रमाणात पैशाची उधळपट्टी केल्याने तो कर्जबाजारी झाला होता. हे कर्ज फेडण्यासाठीच त्याने कंबोडियात जाऊन आपली किडनी विकल्याची (Kidney Sale Cambodia) माहिती तपासात समोर आली आहे.

