Chandrapur Elections : वडेट्टीवारांना काँग्रेसचे नगरसेवक पळवण्याची गरज काय; खासदार धानोरकरांचा निष्ठेवरच केला प्रश्न उपस्थित

Chandrapur Congress dispute : चंद्रपूर महापालिकेच्या निकालानंतर खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि काँग्रेस विधानमंडळ पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यात खटके उफाळले. नगरसेवकांना पळवण्याच्या आरोपामुळे प्रदेशाध्यक्षांपर्यंत वाद पोहोचला. काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले असून, महापौरपदावर सत्ता मिळवण्यासाठी फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : चंद्रपूर महापालिकेचा निकाल जाहीर होताच खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यात खटके उडायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसच्या नगरसेवकांना पळवायचे कारण काय असा सवाल उपस्थित करून खासदारांनी वडेट्टीवार यांच्या निष्ठेवर शंका घेतली असल्याने हा वाद आता प्रदेशाध्यक्षापर्यंत पोहोचला आहे. यावेळी खासदार धानोरकर यांनी वडेट्टीवार चंद्रपूर शहरात गरजेपेक्षा जास्त लुडबूड करीत असल्याचा आरोपही केला.

