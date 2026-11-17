चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात सोमवारी (ता. १६) एकाच दिवसात भूकंपाचे दोन सौम्य धक्के जाणवले. दुपारी ४ वाजून १४ मिनिटांनी पहिला, तर सायंकाळी ५ वाजून ३० मिनिटांनी दुसरा धक्का बसला. या दोन्ही भूकंपांची तीव्रता अनुक्रमे ३.२ आणि २.८ रिश्टर स्केल इतकी नोंदविण्यात आली. .बल्लारपूर, राजुरा आणि देवाडा परिसरातील काही गावांमध्ये जमिनीचे सौम्य कंपन जाणवले. या घटनेत कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाली नाही. मात्र, एकाच दिवसात दोनदा धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या नोंदीनुसार, पहिल्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली पाच किलोमीटर खोलीवर, तर दुसऱ्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू दहा किलोमीटर खोलीवर होता. दोन्ही भूकंपांचे केंद्रबिंदू बल्लारपूर आणि राजुरा तालुक्यांच्या परिसरात होते. पहिल्या धक्क्याची तीव्रता तुलनेने अधिक असल्याने देवाडा, विसापूर, बल्लारपूर, राजुरा, गडचांदूर आणि घुग्गुस परिसरातील काही गावांमध्ये कंपन जाणवले. दुसरा धक्का मात्र अनेकांना जाणवला नाही..चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळशाच्या उत्खननासाठी भूमिगत खाणींमध्ये स्फोट घडवून आणले जातात. त्यामुळे परिसरातील गावांना अनेकदा कंपन जाणवतात. मात्र, आज जाणवलेल्या दोन्ही धक्क्यांचे स्वरूप भूकंपाचे असल्याची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.