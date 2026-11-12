Chandrashekhar Bawankule: ऐतिहासिक जलसंपत्ती जतनाची जबाबदारी प्रत्येकाची; चंद्रशेखर बावनकुळे, जलस्रोतांच्या संवर्धनासाठी नागपूरकरांना आवाहन

नागपूर : शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना तोतलाडोह धरणातील पाणीसाठा पुढील आठ महिने पुरेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. रब्बी हंगामासाठी धरणातून पाणी सोडण्यात येणार नाही. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठीचे पाणी आरक्षण कमी करून हे दोन्ही प्रकल्प सांडपाण्यावर चालविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.वाळू उत्खननाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास नदीपात्रातील वाळू उत्खनन कमी करून कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँडकडे वळण्याचा कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वाळू उत्खननासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. सोनिया गांधींच्या पुस्तकावरून काँग्रेसवर टीका सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील भाजपविषयक उल्लेखांवरून बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर टीका केली. स्वतःच्या कामगिरीच्या आधारे जनतेसमोर जाण्याऐवजी पुस्तकांच्या माध्यमातून संभ्रम निर्माण करून चर्चेत राहण्याची काँग्रेसची पद्धत आहे. .२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुस्तकातील मुद्द्यांचा वापर करून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, देशातील जनता विकसित भारताच्या संकल्पनेला पसंती देत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. गोकुळच्या राजकारणापेक्षा दूध उत्पादकांचे हित महत्त्वाचे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या राजकारणावर बावनकुळे म्हणाले, निवडणुकीचे राजकारण संपले आहे. आता दूध उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळावा आणि संस्थेची प्रगती व्हावी, यासाठी सर्व संचालकांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र काम करावे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही गोकुळच्या प्रगतीची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. फळबागा वाचविण्यासाठी बोअरवेलवरील बंदी उठविली बोअरवेल खोदण्यावरील बंदी उठविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर यासंदर्भातील आवश्यक दिशा-निर्देश जारी केले जातील. विशेषतः संत्रा आणि मोसंबीच्या बागा पाण्याअभावी वाळू नयेत, शेतकऱ्यांचे नुकसान टळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातही बोअरवेलवरील बंदी उठविण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे. फळबागा वाचविण्याबरोबरच भूजल पातळी वाढविण्यासाठीही दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...तलावांत सांडपाणी सोडू नकानागपूर शहरातील तलावांच्या संवर्धनाचा मुद्दा उपस्थित करत बावनकुळे यांनी नागरिकांना सार्वजनिक जलस्रोतांमध्ये गटाराचे किंवा सांडपाण्याचे पाणी सोडू नये, असे आवाहन केले. यासंदर्भात यापूर्वी दोन बैठका झाल्या आहेत. शहराला भविष्यातील पाणीटंचाईपासून दूर ठेवण्यासाठी जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर आवश्यक आहे. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. भोसले राजांनी नागपूरकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी तलावांची निर्मिती केली. ही ऐतिहासिक जलसंपत्ती जतन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. तलावांचे खोलीकरण, स्वच्छता आणि संवर्धन याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.