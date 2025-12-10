नागपूर

CM Devendra Fadnavis : विधिमंडळातील कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे

विधानभवनात ५१ व्या संसदीय अभ्यासवर्गाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - विधानमंडळात केले जाणारे कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे असतात. कायदे तयार होत असताना सभागृहात होणारी चर्चा गुणात्मक असते. राज्यातील शेवटच्या नागरिकावर एखाद्या कायद्याचा काय परिणाम होईल, याची बाजू सभागृहात मांडली जाते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

Loading content, please wait...
Nagpur
law
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com