CM Devendra Fadnavis : विधिमंडळातील कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे

नागपूर - विधानमंडळात केले जाणारे कायदे लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करणारे असतात. कायदे तयार होत असताना सभागृहात होणारी चर्चा गुणात्मक असते. राज्यातील शेवटच्या नागरिकावर एखाद्या कायद्याचा काय परिणाम होईल, याची बाजू सभागृहात मांडली जाते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..विधानभवनात ५१ व्या संसदीय अभ्यासवर्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॅा.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे कोषाध्यक्ष ॲड.आशिष शेलार, विधानमंडळ सचिव मेघना तळेकर आदी यावेळी उपस्थित होते..संसदीय अभ्यासवर्ग लोकशाहीची ओळख करून देणारा वर्ग आहे. पुस्तकी अभ्यासक्रमांमध्ये आपण लोकशाहीची मूल्ये, प्रक्रिया वाचतो. अशा अभ्यासवर्गात मात्र ही प्रक्रिया जवळून बघता येते. राज्याचा कारभार कसा चालला पाहिजे, याचा नियम संविधानाने दिला. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांचे नियम, त्यातील एक-एक शब्द, तरतूद संविधानाच्या आधारावरच झाली आहे. विधानमंडळाच्या कामकाजाची सुंदर रचना संविधानाने दिली, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही भाषण झाले..संसदीय लोकशाहीला अनन्यसाधारण महत्व - प्रा. राम शिंदेभारतीय प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना ५१ वा संसदीय अभ्यासवर्ग सुरू होत आहे. आपल्या देशात संसदीय लोकशाहीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. विधानमंडळाच्या माध्यमातून लोकशाहीचे प्रतिबिंब उमटते, असे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले..बळकट करण्याचा उपक्रम - ॲड. राहुल नार्वेकरराष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचा अभ्यासवर्ग हा सर्वांत जुना आणि महत्त्वपूर्ण तसेच संसदीय लोकशाही बळकट करण्याच्या प्रयत्नातील एक उपक्रम आहे. संसदीय लोकशाही पद्धत अधिक बळकट करायची असेल तर त्याची माहिती जनमानसापर्यंत पोहोचली पाहिजे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले..