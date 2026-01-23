नागपूर

Nagpur Mayor Election : ‘देवा’ भाऊंचा कौल कुणाला? दाणी, मोहोड, ठाकरे, जिचकार, धुरडे यांची नावे आघाडीवर

नागपूरचा नवा महापौर कोण होणार याची उत्सुकता लवकरच संपणार आहे. आरक्षणाच्या सोडतीने महापौर महिला होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
nagpur mayor election

nagpur mayor election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - नागपूरचा नवा महापौर कोण होणार याची उत्सुकता लवकरच संपणार आहे. आरक्षणाच्या सोडतीने महापौर महिला होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. आता कुणाला लॉटरी लागते याकडे लक्ष आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Mayor Election
Woman
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.