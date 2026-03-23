CM Devendra Fadnavis : 'भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी कोणालाही सोडणार नाही'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कडक इशारा, रूपाली चाकणकरांबाबत काय म्हणाले?

नागपूर : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल (Devendra Fadnavis statement on Ashok Kharat case) केला. अशोक खरात प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, 'इंटेलिजन्स'च्या आधारे आम्हीच या प्रकरणाचा भंडाफोड केला आहे. पीडित महिलांना धीर देऊन त्यांना समोर आणण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही,'' असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला..या प्रकरणाच्या गांभीर्याची दखल घेत वरिष्ठ स्तरावर देखरेख सुरू आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना स्वतः लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. नाशिक पोलिस आयुक्त आणि 'एसआयटी' मिळून वेगाने तपास करत आहेत. कोणाकडेही या संदर्भात पुरावे असल्यास त्यांनी ते समोर आणावेत, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल..विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणाला विनाकारण राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खरातला भेटायला विरोधी पक्षाचे कोण कोण गेले, याचे सर्वाधिक पुरावे माझ्याकडे आहेत. मात्र, ते पोलिसांचे काम आहे. माझे नाही. केवळ कोणासोबत फोटो आहेत म्णून कारवाई करणे चुकीचे आहे. पण जर कोणाचा प्रत्यक्ष सक्रिय सहभाग आढळला, तर त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा नक्कीच उगारला जाईल..खरातच्या संस्थेला नियमबाह्य पाणीपुरवठा कोण कोणी दिले? त्याच्यासाठी ४० किलोमीटरची पाइपलाइन कोणाच्या काळात टाकली गेली? मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून ज्यांनी त्याला ही मेहेरबानी दाखवली, त्यांना काय शिक्षा द्यायची? मंत्र्यांबद्दल बोलणाऱ्यांची या विषयावर तोंडे का शिवली गेली आहेत? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विरोधकांना केला..''आपल्या 'तथाकथित शक्ती'चा वापर करून महिलांना जाळ्यात ओढणे, यापेक्षा दुसरा मोठा गुन्हा असू शकत नाही. ही महिलांच्या सन्मानाची आणि अस्मितेची लढाई आहे. ज्या ज्या महिलांसोबत गैरप्रकार झाला आहे, त्या प्रत्येकीला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आर्थिक व्यवहारांत जर सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळला, तर त्यांचीही चौकशी केली जाईल,'' असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..'चाकणकरांचा नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा'''अशोक खरात प्रकरणानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. खरात यांच्याशी असलेले जवळचे संबंध आणि त्यांना गुरुस्थानी मानल्याच्या पार्श्वभूमीवर पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यात अडथळा येऊ नये, या नैतिक भूमिकेतून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे,'' असे फडणवीस यांनी सांगितले.