Crop Crisis: पाण्याअभावी माना टाकू लागली कपाशी; कालवा शेजारी, तरी शेतकरी पाण्याविना; पिकांवर संकट

जलालखेडा : पावसाने पाठ फिरवल्याने नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर पाणीटंचाईचे संकट उभे ठाकले आहे. ऐन बोंड भरण्याच्या आणि वेचणीच्या हंगामात पाणी न मिळाल्याने कपाशीची झाडे माना टाकू लागली आहेत. जाम प्रकल्पाचा कालवा असूनही अद्याप शेतापर्यंत पाणी पोहोचले नसल्याने यंदाचे कपाशीचे पीक एका वेच्यातच संपण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. .बियाणे, खते, फवारणी, मजुरी आणि मशागतीवर मोठा खर्च करून उभे केलेले पीक आता पाण्याअभावी संकटात सापडले आहे. बोंडांची वाढ खुंटण्यासह पाते व फुलगळतीची भीतीही वाढली आहे. पाणी न मिळाल्यास पुढील वेचण्यांचे उत्पादन घटून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे..सिंचनाचा कालवा शोभेपुरताचशेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचावे, यासाठी जाम प्रकल्पाच्या कालव्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, गरजेच्या वेळीच पाणी मिळत नसल्याने या सिंचन व्यवस्थेचा उपयोग काय, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. कालव्यातून पाणी नेमके कधी सोडणार आणि सुकत चाललेल्या पिकांना जीवदान कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल कोण देणार?कपाशीच्या पहिल्या वेचणीनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेचणीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन अवलंबून असते. मात्र, पाण्याअभावी पीक आटल्यास अपेक्षित उत्पन्न मिळणे कठीण होणार आहे. आधीच वाढलेला उत्पादन खर्च आणि कर्जाचा भार यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कालव्याद्वारे पाणी सोडून कपाशीचे पीक वाचवावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.