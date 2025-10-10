CM Mohan Yadav: बालकांच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी; मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांची ग्वाही

नागपूर : तमिळनाडूतील औषध कंपनीच्या दूषित कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेसाठी संबंधित कंपनीच पूर्णतः जबाबदार असून जबाबदार व्यक्तीला अटक झाली आहे..या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली. या प्रकरणात तमिळनाडू सरकारचे सहकार्य मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील सर्वाधिक मुले नागपुरातील एम्स तसेच खासगी रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत..डॉ. यादव यांनी रुग्णालयांना भेट देत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. यादरम्यान त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या कफ सिरपमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ हे अल्कोहोलच्या श्रेणीतील रसायन वापरण्यात आले. त्यापासून तयार झालेले औषध मुलांसाठी जीवघेणे ठरले. नागपुरात १५ पेक्षा अधिक मुलांचा मृत्यू झाला. औषध कंपनीतील जबाबदार व्यक्तीसह डॉक्टर तसेच संबंधित सर्वांची कसून चौकशी करून प्रत्येक दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली..चौकशीच्या सूचनारँडम सॅम्पल तपासणी करावी, डॉक्टर हेच औषध का लिहीत आहेत याचा शोध घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली..राहुल गांधींनी तमिळनाडूत जाऊन आंदोलन करावेऔषध बनवणाऱ्या कंपनीला परवाना कसा मिळाला आणि इतकी मोठी कंपनी अल्प जागेत कशी चालविण्यात येत होती, याचे उत्तर तमिळनाडू सरकारने द्यावे. या घटनेचे राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी तमिळनाडूत जाऊन स्थानिक सरकारविरुद्ध आंदोलन करावे, अशी टीका मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी केली..Nagpur News : सरकार कफ सिरप मृत्यू प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करणार; मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा इशारा.या दुर्दैवी घटनेनंतर मध्यप्रदेश सरकारने औषध नियंत्रण विभागातील अधिकारी व सहाय्यकांना निलंबित केले. तपासणीत सिरपच्या उत्पादन प्रक्रियेतच दोष असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी काही जणांना अटकही केली आहे. घटनेबाबत आमचे सरकार संवेदनशील आहे, ज्या राज्यात अशा औषध बनतात त्यात तेथील सरकारने कठोर कारवाई करावी.- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.