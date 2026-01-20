Yavatmal Crime: न्यायालयाचा निकाल! दीड वर्षाच्या मुलाला मारणाऱ्या बापास जन्मठेप; पाच साक्षीदारांची साक्ष ठरली महत्त्वाची!

पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : रागाच्या भरात स्वतःच्या पोटच्या दीड वर्षाच्या निष्पाप मुलाला जमिनीवर आदळून त्याची निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधम बापाला केळापूर सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. १९) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पिंटू सुधाकर चव्हाण (वय २७ रा. गणेशपूर-वाई, केळापूर), असे जन्मठेप ठोठावलेल्या आरोपी बापाचे नाव आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...प्राप्त माहितीनुसार, गणेशपूर येथे १७ मे २०२० रोजी रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास आरोपी पिंटू चव्हाण त्याचा मोठा मुलगा शिवम याला मारहाण करीत होता. त्याची पत्नी सैनाबाई हिने मध्यस्थी करून ‘मुलाला का मारता?‘ असे विचारले. तेव्हा आरोपीने पत्नीलाच काठीने मारहाण केली. वादाचे रूपांतर क्रुरतेत झाले. पिंटूने सैनाबाईच्या कडेवर असलेला दीड वर्षाचा चिमुरडा सावन याला हिसकावून घेतले आणि जवळच असलेल्या बाबूलाल राठोड यांच्या शेतात नेले. तिथे सावनचे दोन्ही पाय धरून त्याला वारंवार जमिनीवर आदळले. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.बुक्यांनी त्याच्या नाजूक शरीरावर प्रहार केले. या अमानुष मारहाणीत सावनचा जागीच मृत्यू झाला. भक्कम पुराव्यांमुळे नराधम अडकला. पांढरकवडा पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक सत्यजित मानकर यांनी तपास केला..आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. अभियोग पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता रमेश डी. भोरे यांनी पाच साक्षीदार तपासले. त्यांनी केलेला प्रभावी युक्तिवाद आणि मांडलेले पुरावे आरोपीला जन्मठेपेपर्यंत नेण्यास यशस्वी ठरले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अॅड. रमेश भोरे यांनी बाजू मांडली. तर आरोपीतर्फे अॅड. सिद्धार्थ लोढा, अॅड. आर. के. शेख यांनी काम पाहिले. पैरवी अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोहर कुमरे यांनी काम पाहिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.