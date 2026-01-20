नागपूर

Yavatmal Crime: न्यायालयाचा निकाल! दीड वर्षाच्या मुलाला मारणाऱ्या बापास जन्मठेप; पाच साक्षीदारांची साक्ष ठरली महत्त्वाची!

justice Delivered in child killing case: पाच साक्षीदारांच्या साक्षीने नराधम बापाला जन्मठेपेची शिक्षा
पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : रागाच्या भरात स्वतःच्या पोटच्या दीड वर्षाच्या निष्पाप मुलाला जमिनीवर आदळून त्याची निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधम बापाला केळापूर सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. १९) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पिंटू सुधाकर चव्हाण (वय २७ रा. गणेशपूर-वाई, केळापूर), असे जन्मठेप ठोठावलेल्या आरोपी बापाचे नाव आहे.

