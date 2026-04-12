Nagpur cyber crime: नागपुरात ज्येष्ठ निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’चा धाक दाखवून २ कोटींची सायबर फसवणूक

नागपूर : शहरात सायबर गुन्हेगारांनी बनावट संदेश व पोलिसांची भीती दाखवत एका ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल २ कोटी १ लाख ६० हजार ६४७ रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, लक्ष्मीनगर परिसरातील ७६ वर्षीय निवृत्त मेडिकल ऑफिसर यांना २३ मार्चला सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधला. यावेळी त्यांना तुमचा मोबाईल नंबर गैरकृत्यांमध्ये वापरला जात असल्याची भीती दाखवत आरोपींनी स्वतःला पोलिस, बँक व रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी असल्याचे भासवित मोबाइलवर बनावट कागदपत्रे व अटक वॉरंट पाठवून पीडितांचा विश्वास संपादन केला. .त्यानंतर त्याचे खाते तपासासाठी गोठविण्याचीही धमकी दिली. यावेळी व्हिडिओ कॉल करीत, त्यांना डिजिटल अरेस्ट केले. तसेच त्यांना ही कारवाई थांबविण्यासाठी त्यांना दिलेल्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. ३ एप्रिलपर्यंत डिजिटल अरेस्ट असताना, त्यांनी विविध खात्यांमध्ये भीतीपोटी पीडिताने एकूण २ कोटी १ लाख ६० हजार ६४७ रुपये आरोपींच्या खात्यात जमा केले. त्यानंतर फसवणूक लक्षात येताच पीडितांनी सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्ष्विषक विजय भिसे यांनी विविध कलमांसह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला असून संबंधित मोबाईल नंबर व बँक खात्यांचा माग काढून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.