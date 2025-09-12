Digital Arrest: कुटुंबासह बॅंक अधिकाऱ्याला एक महिना; ‘डिजिटल अरेस्ट’, ३९ लाखांनी घातला गंडा, सायबर पोलिसांत गुन्हा

नागपूर : सायबर चोरट्यांनी एका नामांकित सहकारी बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला (५९ वय) कुटुंबासह ‘डिजिटल अरेस्ट’करून ३९ लाखांनी गंडविल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुरूवारी (ता.११) गुन्हा दाखल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बॅंक अधिकारी पत्नी आणि मुलांसह राहतात. १८ जुलैला दुपारी ते घरी असताना, त्यांना मुंबईतील कुलाबा पोलिस ठाण्यातून वरिष्ठ पोलिस अधिकारी विजय खन्ना बोलत असल्याचा कॉल आला. त्याने बॅंक अधिकाऱ्याला त्यांच्या विरोधात एका महिलेने लैंगिक शोषणाची तक्रार दिली असून त्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे सांगितले..यानंतर त्यांना एका महिला अधिकाऱ्याने फोन करून त्यांना कुलाबा पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलाविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान सातत्याने व्हिडीओ कॉल आणि व्हाईस कॉल करून त्यांना अटक करण्याची धमकी दिली. काही दिवसात त्यांना पुन्हा फोन करून जेट एअरवेजचे मालक नरेश गोयल यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळ्यात त्याचे आधार कार्ड एका बॅंकेच्या खात्याला लिंक असल्याची माहिती दिली..याशिवाय त्या खात्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याने तुमच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात मनीलॉंड्रिंगचा गुन्हा दाखल केल्याचे सांगितले. त्यांची सीबीआय आणि ईडीकडून चौकशी करण्यात येईल अशी धमकी आरोपीने दिली. याशिवाय त्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलावे लागेल, असे सांगून चार अधिकाऱ्यांशी एका महिन्यात बोलणे करून दिले..यानंतर प्रकरण थांबविण्यासाठी त्यांनी पैशाची मागणी सुरू केली. त्यातून बॅंक अधिकाऱ्याने १८ ऑगस्टपर्यंत चार वेळा त्यांच्या खात्यावर ३९ लाख रुपये पाठविले. त्यानंतर ते सातत्याने तणावात होते. गुरुवारी त्यांनी सायबर पोलिस ठाणे गाठून त्यांनी तक्रार नोंदविली. तक्रारीवरून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बळीराम सुतार यांनी आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला..Solapur Accident: 'रेल्वे अपघातात ज्येष्ठाचा मृत्यू'; श्रवणदोष असल्यामुळे रेल्वेमार्ग ओलांडत हाेते अन्.. .पैसे देण्यासाठी तोडली ‘एफडी’सायबर चोरट्यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याला घेतल्यावर त्यांनी त्यांना अटक करण्याची धमकी दिली. प्रकरण संपविण्यासाठी पैशाची मागणी केली. त्यासाठी अधिकाऱ्याने स्वतःसह मुलगा आणि पत्नीची ‘फिक्स डिपॉझिट’ मोडून त्यातून ३९ लाख रुपये दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.