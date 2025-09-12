नागपूर

Digital Arrest: कुटुंबासह बॅंक अधिकाऱ्याला एक महिना; ‘डिजिटल अरेस्ट’, ३९ लाखांनी घातला गंडा, सायबर पोलिसांत गुन्हा

Bank Fraud: सायबर चोरट्यांनी एका बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला त्याच्या कुटुंबासह ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून ३९ लाख रुपये लुटले. एफडी तोडून बॅंकेच्या अधिकाऱ्याने पैसे दिले असून, सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
नागपूर : सायबर चोरट्यांनी एका नामांकित सहकारी बॅंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला (५९ वय) कुटुंबासह ‘डिजिटल अरेस्ट’करून ३९ लाखांनी गंडविल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुरूवारी (ता.११) गुन्हा दाखल केला आहे.

