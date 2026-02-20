Nagpur Crime : ‘मी गुन्हेशाखेतून बोलतो, तुमच्या मुलाला अटक केली आहे’, ड्रायव्हरची ९ हजार रुपयाने सायबर फसवणूक

नागपूर : ‘मी गुन्हेशाखेतून बोलतो, तुमच्या मुलाला अटक केली आहे...’ अशी भीती दाखवीत ड्रायव्हरची सायबर चोरट्याने ९ हजार रुपयानी फसवणूक केली. याप्रकरणी पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या ५९ वर्षीय व्यक्तीला १४ फेब्रुवारी रोजी सकाळच्या सुमारास एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणारी व्यक्ती पोलिसांच्या वेशात दिसत होती. त्याने स्वतःला गुन्हेशाखेतील अधिकारी असल्याचे सांगत एका अत्याचार प्रकरणात तीन ते चार मुलांना अटक करण्यात आली असून त्यात एक मुलगा तुमचा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदार घाबरले. .शेअर ट्रेडिंगचे आमिष दाखवून फसवणूक करणारी ७ जणांची टोळी अटकेत.त्यांनी मुलगा तसा नसून त्याचे करिअर खराब करू नका, अशी विनंती केली. तसेच तो ज्या ठाण्यात असेल त्या ठाण्यात येतो असे म्हटले. मात्र, चोरट्याने त्यांना कुठेही येण्याची गरज नसल्याचे सांगून प्रकरण मिटवण्यासाठी पैशांची मागणी केली. मुलावर कारवाई होईल या भीतीने घाबरलेल्या पीडिताने आरोपीच्या खात्यावर ९ हजार रुपये ऑनलाइन पाठवले. त्यानंतर मुलाशी संपर्क साधल्यावर त्याला अटक झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी पीडिताने तातडीने तक्रार नोंदविल्यावर पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा व भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला..चालानच्या बहाण्याने डॉक्टरची फसवणूकवाहतुकीचा नियम मोडल्याने विभागाने मोबाइलवर चालान पाठविले असल्याचा समज झाल्याने लिंक ओपन करताच, डॉक्टरच्या खात्यातून ६९ हजार ९६५ रुपये वळते करून सायबर चोरट्याने फसवणूक केली. याप्रकरणी बजाजनगर पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. बुधवारी (ता.१८) डॉक्टर रुग्णालयात असताना, त्यांच्या मोबाइलवर वाहतूक विभागाचे चालान ओव्हरड्यू झाल्याचा संदेश आला. यावेळी त्यांनी तेथील लिंक ओपन केल्यावर १ हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. तसेच स्वतःची माहिती भरण्यास सांगितले. ती माहिती भरताच, त्यांच्या खात्यातून सायबर चोरट्याने पैसे लंपास केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.