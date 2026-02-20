नागपूर

Nagpur Crime : ‘मी गुन्हेशाखेतून बोलतो, तुमच्या मुलाला अटक केली आहे’, ड्रायव्हरची ९ हजार रुपयाने सायबर फसवणूक

Online Scams and Phishing Attacks : नागपुरात सायबर चोरट्यांनी भीती आणि तांत्रिक फसवणुकीचा वापर करून एका चालकाची ९ हजार तर एका डॉक्टरची सुमारे ७० हजार रुपयांची लूट केली. बनावट पोलीस कॉल आणि खोट्या ट्रॅफिक चालान लिंकद्वारे ही फसवणूक झाली असून, पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : ‘मी गुन्हेशाखेतून बोलतो, तुमच्या मुलाला अटक केली आहे...’ अशी भीती दाखवीत ड्रायव्हरची सायबर चोरट्याने ९ हजार रुपयानी फसवणूक केली. याप्रकरणी पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

