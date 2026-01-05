Nagpur News : २५ वर्षांचा काळा हिशेब, ६,३८१ शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त

नागपूर - मातीशी नाळ जोडून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिवारात उगवणाऱ्या पिकांपेक्षाही अधिक वेगाने त्याच्या आत्महत्येचा आलेख वाढतो आहे. गत २५ वर्षांत ६,३८१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवीत तेवढ्याच कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्याच्या नोंदी शासनदरबारी घेण्यात आल्या आहे. प्रत्येक आकड्यामागे एक हरवलेला आधार, कोलमडलेले घर आणि अनुत्तरित प्रश्न आजही उभे आहेत. .गत वर्षात पूर्व विदर्भात ३७४ शेतकऱ्यांनी गळफास लावला. हा आकडा केवळ एका वर्षाचा असला, तरी तो दशकानुदशके सुरू असलेल्या संकटांची साक्ष देतो. कर्जफेडीचा तगादा, वाढता उत्पादनखर्च, हमीभावाचा अभाव, नापिकी आणि विमा-भरपाईतील दिरंगाई यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. योजनांची घोषणाबाजी होत असली, तरी प्रत्यक्ष शिवारात त्यांचा प्रभाव मर्यादितच असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करतात..निवडणूक, सत्ता आणि राजकारण यांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ मलम लावण्याचेच काम झाले. मात्र त्यावर काही ठोस उपाय झालेला नाही. सत्ताधाऱ्यांची कर्जमाफीची आश्वासने, शासनाकडून शेतपिकाला दिला जाणारा अटीशर्थीवर हमीभाव, तांत्रिक अडचणींची बाधा, चुकाऱ्यांत उशीर, वाढलेले कर्ज आणि कर्जबाजारीपणामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी हे चित्र गत दोन तपात बदललेले नाही..जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्व विदर्भात ३७४ शेतकऱ्यांनी नैराश्यातून आयुष्य संपविले. एप्रिल महिन्यात सर्वाधिक ५१ शेतकरी आत्महत्या, तर गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात २८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वाधिक १७४ शेतकरी आत्महत्या वर्धा जिल्ह्यात, त्या पाठोपाठ १३२ चंद्रपूर जिल्ह्यात झाल्या आहे.मात्र शासकीय निकषात २२३ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंब शासकीय लाभासाठी पात्र ठरले आहेत. दहा महिन्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपोटी प्रतिव्यक्ती एक लाख या प्रमाणे १ कोटी ८१ लाख रुपयांचा मदतनिधी वितरित करण्यात आला आहे..आत्महत्येची पाचवर्षातील आकडेवारीवर्ष - आत्महत्या२००१-२० - ४६०८२०२१ - ३८०२०२२ - ३६५२०२३ - ३३१२०२४ - ३२३ऑक्टोबर २०२५ - ३७४.१३१ शेतकरी ठरले अपात्रगत १० महिन्यांत नागपूर विभागात ३७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची शासनदरबारी नोंद आहे. त्यापैकी २२३ शेतकरी शासकीय लाभासाठी पात्र ठरले आहे. तर १३१ शेतकरी कागदोपत्री शेतकरी असल्याचे सिद्ध होऊ न शकल्याने त्यांना लाभ मिळू शकणार नाही. तर २ ० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहे..दरवर्षी सव्वातीनशेच्या वर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा आहे. शासन योजनेच्या स्वरूपात मलम लावण्याचे काम करीत आहे. मात्र त्यावर ठोस कोणतेही उपाय झाल्याचे दिसून येत नाही. ही माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीतून उघड झाली आहे.- अभय कोलारकर, दिनदयालनगर नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.