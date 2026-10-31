Nagpur News : डीसीपी रेड्डी, डॉ. ठाकरे यांना केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक; निरीक्षक प्रभावती एकुरके, रितेश अहेर यांचाही गौरव

नागपूर - उत्कृष्ट तपास, विशेष मोहिम राबवित देशाच्या सुरक्षितेसाठी काम करणाऱ्यांना दिल्या जाणारा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदकाने शहरातील परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त ऋषीकेश रेड्डी, राज्याचा फॉरेन्सिक सायन्स लेबॉरट्रीजचे संचालक विजय ठाकरे यांच्यासह तत्कालिन धंतोली ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक प्रभावती एकुरके आणि बेलतरोडी ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रितेश अहेर यांचाही समावेश आहे..केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने शनिवारी (ता. ३१) या पदकांची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून पोलिस, सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर विभाग आणि न्यायवैद्यक विज्ञान क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हे पदक दिल्या जाते. यासाठी विशेष मोहीम, तपासातील उत्कृष्टता, असाधारण कामगिरी, गुप्तचर सेवा, न्यायवैद्यक विज्ञानातील कामासाठी पदकाने सन्मानित केल्या जाते..‘ब्लाइंड मर्डर’चा लावला छडानांदेडमधील ब्लाइंड मर्डर प्रकरणाचा अवघ्या २० दिवसांत छडा लावत खलिस्तानी दहशतवादी संघटना ‘बब्बर खालसा इंटरनॅशनल’चे (बीकेआय) आंतरराष्ट्रीय जाळे उघडकीस महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) उघडकीस आणले. संभाजीनगर एटीएस विभागाचे पोलिस अधीक्षक असताना, ऋषीकेश रेड्डी यांनी तपास केला होता. १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या गोळीबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता..तपासात मुळचा नांदेड येथील असलेला पाकिस्तानस्थित दहशतवादी हरविंदरसिंग ऊर्फ रिंदा आणि हॅपी पासीया यांचा कटातील सहभाग उघड झाला. या प्रकरणात गोळीबार करणाऱ्यासह १४ पैकी १० आरोपींना अटक करण्यात आली, तर चार आरोपी परदेशात असल्याने त्यांच्याविरुद्ध लुकआउट सर्क्युलर जारी करण्यात आले. नॅटग्रिड, पंजाब पोलिस, गुप्तचर विभाग आणि एनआयएच्या समन्वयातून हा तपास पूर्ण करण्यात आला होता..केंद्रीय मंत्री गडकरींना धमकी प्रकरणात केला तपास१४ जानेवारी २०२३ रोजी नागपूर येथील नितीन गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात तीन धमकीचे फोन आले होते. फोन करणाऱ्याने अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा दावा करून १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करीत, रक्कम न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी तत्कालिन पोलिस निरीक्षक प्रभावती एकुरके यांनी गुन्हा दाखल करुन तपास सुरू केला..तपासात, हा कॉल कर्नाटकातील बेळगावच्या तुरुंगातून कुख्यात गुन्हेगार जयेश कांथा (जयेश पुजारी) याने बेकायदेशीरपणे वापरलेल्या मोबाईलद्वारे केला असल्याचे समोर आले. त्यानंतर त्याला प्रोडक्शन वॉरंटवर ताब्यात घेतले असता, त्याचा संपर्क लष्कर ए- तोयबाचा अफसर पाशा याचेशी आल्याची माहिती मिळाली होती. एकुरके यांनी त्यालाही ताब्यात घेत चौकशी केली होती. याप्रकरणी एटीएस आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसोबत प्रभावती एकुरके यांनी तपास केला. याशिवाय रितेश अहेर यांनीही त्यांना मदत केली. सध्या प्रभावती एकुरके या चंद्रपूरला पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.