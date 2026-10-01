Nagpur News :दीक्षाभूमी विकासाच्या संथ गतीवर उच्च न्यायालयाचा संताप; आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे आदेश

नागपूर, : जगभरातील अनुयायांचे प्रेरणास्थान असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासकामावर अद्याप कुठलाही ठोस आराखडा तुम्हाला सादर करता आला नाही. केवळ तुम्ही केलेला पत्रव्यवहार दाखवून अर्थ नाही. दीक्षाभूमीच्या विकासावर २०१८ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी आदेश देऊनही विकासाची प्रगती दिसत नाही. ही गती कायम राहिल्यास दीक्षाभूमीच्या विकासाला ५० ते ६० वर्षे लागतील, या शब्दांमध्ये (मौखिक) उच्च न्यायालयाने फटकारले.तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) आणि नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) आठवडाभरात सकारात्मक उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. दीक्षाभूमीचा शेगाव संस्थानाच्या धर्तीवर विकास व्हावा, या विनंतीसह ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश.व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वीही दीक्षाभूमीच्या विकासाचे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत विकासकामासाठी एवढा कालावधी का लागणार, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. दीक्षाभूमीसारख्या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वारशाच्या विकासकामात अनावश्यक विलंब होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. .तसेच, कामाचा कालावधी कमी करून त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते. आज दीक्षाभूमीच्या विकासकामाच्या संथ गतीबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. एनआयटी आणि एनएमआरडीएने दाखल केलेल्या शपथपत्रावरही न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. विकासकामाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन्ही संस्थांनी आठवडाभरात सकारात्मक उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत: आणि एनआयटी व एनएमआरडीएतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली..वास्तू आराखडा प्रक्रियेत मागील सुनावणीत दीक्षाभूमीचा जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण आणि लँडस्केपिंग याबाबत एनआयटी व एनएमआरडीएने शपथपत्र दाखल करून प्रकल्पाची सध्याची स्थिती आणि पुढील वेळापत्रकाची माहिती दिली होती. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले होते. आता वास्तु आराखडा, सविस्तर डिझाइन, व्हिडिओ सादरीकरण आणि अंदाजित खर्च तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, त्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.