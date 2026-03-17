Education Department: शिक्षण विभाग ‘मनोहर’वर मेहरबान; देवळी कला मारहाण प्रकरण, शिक्षकावर कारवाई केव्हा?

नागपूर : कुही तालुक्यातील देवळी कला येथील जि.प. उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थिनीला शिक्षकाने केलेल्या मारहाणप्रकरणी चाइल्ड हेल्पलाईनच्या (१०९८) फिर्यादीवरून साहाय्यक शिक्षक मनोहर वाडीभस्मे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून शिक्षकावर कुठलीही कारवाई केली गेली नसल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. .मात्र, अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून शिक्षकावर कुठलीही कारवाई केली गेली नसल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जि.प. उच्च प्राथमिक शाळेत इयत्ता पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला गुरुवारी (ता.५) शाळेतील शिक्षकाने केलेल्या मारहाणीत तिच्या हाताला दुखापत झाली होती. याबाबत 'दैनिक सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित करताच शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली होती..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चाइल्ड हेल्पलाईनच्या चमूने पीडित मुलीच्या घरी जाऊन चौकशी केली. यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली. यावरून चाइल्ड हेल्पलाइन (१०९८) यांनी वेलतूर पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता.१४) संबंधित शिक्षकाविरुद्ध फिर्याद नोंदवली. फिर्यादीवरून पोलिसांनी मनोहर वाडीभस्मे नामक शिक्षकावर भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) २०२३ नुसार कलम ११८(१), अल्पवयीन न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५ नुसार कलम ७५, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार कलम १७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शिक्षण विभागाने सदर शिक्षकाला शोकॉज नोटीस सुद्धा बजावली आहे मात्र, संबंधित शिक्षक नोटीसला उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची माहिती आहे. याबाबत जि.प. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग सदर शिक्षकावर काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..पोलिसांकडून काठी जप्तविद्यार्थिनीला मारहाण करणाऱ्या शिक्षकाविरुद्ध वेलतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सोमवारी (ता. १६) पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. यामध्ये शिक्षकाने विद्यार्थिनीला मारहाण केलेली काठी जप्त करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण आले आहे..शिक्षकाचा आटापिटासदर शिक्षकाने हे मारहाणीचे प्रकरण दडपण्यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे. शिक्षकाने वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे. काहींना हाताशी पकडून आपण कसे गुन्हेगार नाही, हे दाखवण्यासाठी शिक्षकाने प्रशासकीय कार्यालयात आंदोलन, तसेच निवेदन देण्याचा केविलवाणा प्रकार सुद्धा केल्याचे समोर आल्याने सुज्ञ नागरिकांकडून रोष व्यक्त केल्या जात आहे.