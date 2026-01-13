Buldhana News: राजे लखोजीराव जाधव यांच्या वंशजांनी केले माँ जिजाऊंचे महापूजन; जय जिजाऊ...जयघोषाने दुमदुमले मातृतीर्थ!

-गजानन काळुसे सिंदखेड राजा : स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मातोश्री राजमाता माँ जिजाऊ यांचा ४२८ वा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करण्यात आला. यावेळी सनई-चौघड्याच्या मंगल सुरात सूर्योदयापूर्वी सकाळी ५.४५ वाजता राजे लखोजीराव जाधव यांच्या वंशजांनी माँ जिजाऊंचे महापूजन केले..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.यावेळी राजे जाधव परिवार,मराठा सेवा संघ, जिल्हा परिषद,नगर परिषद यांच्यावतीने महापूजा संपन्न झाली.देऊळगाव राजा येथील श्री.बालाजी संस्थानचे वंशपारंपारीक विश्वस्त राजे विजयसिंह जाधव,प्रा. गोपाळ राजे,आनंद राजे,सुभाष राजे,अभिजित राजे यांच्या हस्ते तसेच सिंदखेड राजा व देऊळगाव राजा शाखेतील राजे लखुजीराव जाधव यांचे वंशज,किनगाव राजा, जवळखेड,उमरद,मेहुणा राजा,आडगाव राजा येथील वंशज मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..जिजाऊ जन्मस्थळावर जिजाऊ भक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली,'जय जिजाऊ जय शिवराय' या घोषणेने परिसर दणाणून गेला होता. राजमाता जिजाऊ यांच्या जन्मोत्सव सोहळ्यानिमित्त केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव,पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील,सहपालकमंत्री संजय सावकारे,कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, आमदार मनोज कायंदे, माजीमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ.शशिकांत खेडेकर, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सौरभ तायडे,सहाय्यक उपसंचालक पुरातत्व मयुरेश खडखे त्यांच्यासह प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजमाता मा जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाचे दर्शन घेऊन अभिवादन केले..माँ जिजाऊ यांच्या जयंतीनिमित्त वंशज शिवाजी राजे यांनी खास बिडवरून तोफखाना बोलावून सूर्योदय होताच २१ तोफेची सलामी दिली. तोफेची सलामी पाहण्यासाठी जिजाऊ भक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.राजे लखुजीराव जाधव यांच्या राजवाड्यासमोर संस्कृती विभागाकडून ढोल ताशा,लाठी काठी,व मर्दानी खेळाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रासह देशभरातून आलेल्या लाखो जिजाऊ भक्तांनी अभिवादन करून नतमस्तक झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.