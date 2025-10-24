नागपूर

Nagpur Liquor Consumption: पूर्व विदर्भात देशीचा ‘महापूर’! नागपूर विभाग विक्रीत अव्वल; विदेशी मद्याच्या दरवाढीचा परिणाम

Revenue Growth: महाराष्ट्रात देशी दारूच्या विक्रीत तब्बल ७.५७ टक्क्यांची वाढ झाली असून नागपूर विभाग अव्वल ठरला आहे. विदेशी दारू महाग झाल्याने अनेक मद्यप्रेमी देशीकडे वळल्याने महसुलातही मोठी वाढ झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन बिनेकर

मुंबई : पूर्व विदर्भात विशेषत: नागपुरात देशी दारू अक्षरशः ओसंडून वाहत आहे. राज्यभरात गेल्या सहा महिन्यांत देशी दारूचा खप आठ टक्क्यांनी वाढला असून, यामध्ये नागपूर विभाग अव्वल ठरला आहे.

