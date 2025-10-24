Nagpur Liquor Consumption: पूर्व विदर्भात देशीचा ‘महापूर’! नागपूर विभाग विक्रीत अव्वल; विदेशी मद्याच्या दरवाढीचा परिणाम

नितीन बिनेकर मुंबई : पूर्व विदर्भात विशेषत: नागपुरात देशी दारू अक्षरशः ओसंडून वाहत आहे. राज्यभरात गेल्या सहा महिन्यांत देशी दारूचा खप आठ टक्क्यांनी वाढला असून, यामध्ये नागपूर विभाग अव्वल ठरला आहे..विदेशी मद्यात दरवाढ केल्याने अनेक मद्यप्रेमी आता देशी दारूकडे वळल्याचे दिसून येते. राज्यात गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल २१०९.५५ लाख लिटर देशी दारू विकली गेली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १४८.४० लाख लिटर अधिक, म्हणजेच विक्रीमध्ये ७.५७ टक्क्यांची विक्रमी झेप घेतली आहे. यामध्ये नागपूर विभागात देशीचा खप १८.६९ टक्क्यांची वाढला आहे..त्यापाठोपाठ नाशिक, पुणे आणि ठाणे विभागांतही देशी दारू खपात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात एकूण २१०९.५५ लाख लिटर देशी दारूविक्री झाली, गेल्या वर्षी याच कालावधीत (एप्रिल २०२४ ते सप्टेंबर २०२४) ही विक्री १९६१.१५ लाख लिटर इतकी होती. .देशी मद्यविक्री वाढल्याने राज्य सरकारच्या महसुलातही भर पडणार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या माहितीनुसार, सणासुदीचा काळात गणेशोत्सव ते दिवाळीदरम्यान विक्रीत सर्वाधिक वाढ नोंदवली जाते. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत मिळालेल्या या आकडेवारीवरून वर्षअखेर विक्रीचा आकडा विक्रमी स्तर गाठेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे..दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “देशी दारूविक्रीत वाढ म्हणजे अवैध विक्री वाढली असा अर्थ नाही. विभागाकडून नियमित तपासणी आणि परवानाधारक दुकानेच विक्री करतात याची खात्री केली जाते.” राज्यातील एकूण देशी दारूविक्री २०२५ (एप्रिल ते सप्टेंबर): २१०९.५५ लाख (बल्क लिटर) २०२४ (एप्रिल ते सप्टेंबर): १९६१.१५ लाख (बल्क लिटर) वाढ : ७.५७%.दसऱ्याला वाहन खरेदीचा आनंद ‘दुप्पट’.विभागनिहाय वाढ (टक्क्यांमध्ये) नागपूर विभाग - १८.६९ नाशिक विभाग - ११.२४ पुणे विभाग - ८.०४ ठाणे विभाग - ६.९६ संभाजीनगर विभाग - २.८६ नांदेड विभाग - ३.६६ अमरावती विभाग - २.२१ कोल्हापूर विभाग - २.०३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.