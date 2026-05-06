Nagpur District: देवलापार वनपरिक्षेत्रातील पाणवठे कोरडे;वन्यप्राण्यांची पाण्यासाठी भटकंती ; नियमित पाणीपुरवठा करण्याची मागणी

रामटेक: विदर्भात उन्हाचा पारा ४५ अंशांच्या पुढे गेल्याने उष्णतेची तीव्रता वाढली असून देवलापार वनपरिक्षेत्रातील कृत्रिम पाणवठे कोरडे पडल्याने वन्यजीवांची मोठी गैरसोय होत आहे. वनविभागाने लाखो रुपये खर्चून तयार केलेले पाणवठे सध्या पाण्याअभावी निष्प्रभ ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे..बेलदा ते पिंडकेपार आणि सीतापार मार्गालगतच्या जंगलात माकडांचे कळप पाण्याच्या शोधात कोरड्या पाणवठ्यांभोवती फिरताना दिसत आहेत. काही ठिकाणी नागरिकांनी मानवतेच्या भावनेतून हातपंपाद्वारे पाणी काढून माकडांची तहान भागवली..Nagpur District: मरू नदीवरील पुलाची दयनीय अवस्था;खड्डे ठरतायेत अपघाताचे कारण ; तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी.मात्र अनेक पाणवठे वन चौक्यांच्या जवळ असूनही कोरडे असल्याने वनविभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..Premium|Hybrid Two-Wheelers India Launch : मायलेजचा जमाना गेला! आता 'मस्क्यूलर' लूक आणि प्रीमियम बाइक्सची भारतीय रस्त्यांवर क्रेझ.निधीअभावी वनमजुरांचे वेतन न झाल्याने मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी नियोजनाच्या अभावामुळे वन्यजीवांचे हाल होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..पाण्याअभावी वाघांसह इतर प्राणी मानवी वस्तीकडे वळण्याचा धोका वाढला आहे. वन्यजीव संवर्धनासाठी तातडीने सर्व पाणवठ्यांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.