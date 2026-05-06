नागपूर

Nagpur District: देवलापार वनपरिक्षेत्रातील पाणवठे कोरडे;वन्यप्राण्यांची पाण्यासाठी भटकंती ; नियमित पाणीपुरवठा करण्याची मागणी

Devalapar Wildlife Area Faces Severe Water Shortage: रामटेक येथील देवलापार वनपरिक्षेत्रातील कृत्रिम पाणवठे कोरडे पडल्याने वन्यजीवांची मोठी गैरसोय होत आहे.
रामटेक: विदर्भात उन्हाचा पारा ४५ अंशांच्या पुढे गेल्याने उष्णतेची तीव्रता वाढली असून देवलापार वनपरिक्षेत्रातील कृत्रिम पाणवठे कोरडे पडल्याने वन्यजीवांची मोठी गैरसोय होत आहे. वनविभागाने लाखो रुपये खर्चून तयार केलेले पाणवठे सध्या पाण्याअभावी निष्प्रभ ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

