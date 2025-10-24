नागपूर

CM Devendra Fadnavis: काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली मुख्यमंत्री : संवैधानिक संस्थांविषयी नकारात्मकता धोकादायक

Fadnavis criticizes Congress Rahul Gandhi: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर टीका करत काँग्रेस अती डाव्या विचारांकडे झुकल्याचे म्हटले. संवैधानिक संस्थांवर हल्ले करणे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : काँग्रेस हा इंदिरा गांधींच्या काळातही कधीच डाव्या विचारांचा पक्ष नव्हता. मात्र, राहुल गांधींनी पक्षाची धुरा सांभाळल्यापासून काँग्रेस अती डाव्या विचारांचा पक्ष झाला आहे. देशातील मुख्य विरोधी पक्ष असतानाही सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यापेक्षा ते कायम संवैधानिक संस्थांवर हल्ला करीत आहेत.

