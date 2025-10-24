CM Devendra Fadnavis: काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली मुख्यमंत्री : संवैधानिक संस्थांविषयी नकारात्मकता धोकादायक

नागपूर : काँग्रेस हा इंदिरा गांधींच्या काळातही कधीच डाव्या विचारांचा पक्ष नव्हता. मात्र, राहुल गांधींनी पक्षाची धुरा सांभाळल्यापासून काँग्रेस अती डाव्या विचारांचा पक्ष झाला आहे. देशातील मुख्य विरोधी पक्ष असतानाही सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यापेक्षा ते कायम संवैधानिक संस्थांवर हल्ला करीत आहेत..यामुळे भावी पिढीत आपल्या संस्थांविषयी नकारात्मकता पसरल्यास हा देशातील लोकशाहीसाठी मोठा धोका असल्याची चिंता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. नागपुरात माध्यम प्रतिनिधींशी अनौपचारिक चर्चा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, आपल्याच संस्थांचा विरोध करणे गैर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वाेच्च न्यायालयाने एखादा निर्णय हा काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने दिला, त्यावेळी त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असतो..याउलट जर राहुल गांधींच्या विरोधात न्यायालयाचा निर्णय आल्यास न्यायव्यवस्था कशी सरकारधार्जीनी आहे असे सांगत फिरतात. हे देशाच्या लोकशाहीसाठी धोक्याचे असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शक्तिपीठ प्रकल्पाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले, याला जनसामान्यांपेक्षा राजकीय नेत्यांचाच सर्वाधिक विरोध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु त्यांच्या याबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्यात आला आहे..ते म्हणाले, प्रकल्पाची घोषणा झाल्यावर कुठल्याही प्रकल्पाला विरोध असतो, परंतु प्रकल्पामध्ये ज्यांची जमीन जाणार असते, त्यांच्याशी योग्य चर्चा केली, काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली त्यांना प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून दिले आणि त्यांना चांगला मोबदला दिला की लोक पुढाकार घेऊन जमिनी देण्यास संमती दर्शवतात. नवीन नागपूर हे व्यावसायिक केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे. येथे उद्योग येण्यासाठी आकर्षित करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी सुमारे ९० टक्क्यांवर नागरिकांनी जमीन देण्यास संमती दिली असल्याचे सांगून नागपुरातील नवीन विधानभवनाचे कामही येत्या ३-४ महिन्यात सुरू होणार असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले..डार्क चॉकलेट आवडते पुरणपोळी व्यतिरिक्त तुम्हाला काय आवडते? असा प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, मुळातच मला पुरणपोळी आवडत नाही.एक मात्र नक्की मी ‘डार्क चॉकलेट’चा दिवाना असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. शहरी नक्षलवाद संपवणे आवश्यक यावेळी मुख्यमंत्र्यानी शहरी नक्षलवादावरही टीका केली. ते म्हणाले, आता जंगलामधील नक्षलवाद संपुष्टात आला असून पुढे शहरातील नक्षलवादावर लक्ष राहील. तरुणांच्या मनात देशातील संस्था आणि संविधानाविषयी नकारात्मक पसरवणाऱ्यांना शोधणे कठीण आहे. पण शहरी नक्षलवाद संपवणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. घड्याळ नाही तरीही वक्तशीर... मुख्यमंत्री घड्याळ का घालत नाहीत? यावर फडणवीस म्हणाले, मी घड्याळ घालत नाही, मी सोनसाखळी, अंगठीही घालत नाही. .Pune News : फडणवीसांनी युतीचा निर्णय सोपविला स्थानिक नेतृत्वावर.मात्र, मी हातात धागा कायम घालतो. मी घड्याळ घालत नसलो तरीही वेळेच्या बाबतीत मी वक्तशीर आहे. त्यामुळे घड्यात हातात असले काय, किंवा नसले काय, मला काहीही फरक पडत नाही. माझी सर्व कामे वेळच्या वेळेतच होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राजकीय नेत्यामुळे जातीची समीकरणे तीव्र होतात निवडणुका आल्या की, नेते जातीचे राजकारण करतात. मतदारांचा याच्याशी काही संबंधही नसतो. परंतु, नेत्यामुळे जातीची समीकरणे अधिक तीव्र होतात. सगळ्याच समाजाचे, जातींचे प्रश्न आहेत. यात दुमत नाही. प्रत्येकांना न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्नही आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यावर हे जातीचे राजकारण आपोआप कमी होईल, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.