Nagpur Muddy Road: दीड वर्षातच पांदण रस्त्याची ‘माती’; देवमुंढरीचा रस्ता चिखलमय; दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

कोदामेंढी : शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला देवमुंढरी येथील मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पांदण रस्ता अवघ्या दीड वर्षातच चिखलात रुतला आहे. मोठमोठे खड्डे, चिखल आणि साचलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे वाहनचालकांसह शेतकऱ्यांना पायी जाणेही कठीण आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..प्रभू तईकर ते रामटेक रस्त्याला जोडणारा सुमारे दीड ते दोन किलोमीटरचा हा रस्ता डिसेंबर २०२४ मध्ये तयार करण्यात आला. या कामासाठी सुमारे दहा लाख रुपये खर्च झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..Pune Navale Bridge Accident: नवले पुलाजवळ पुन्हा भीषण अपघात; ५ ते ६ वाहनांची धडक, रिक्षाचालक गंभीर.मात्र, बांधकामात मातीमिश्रित मुरूम व निकृष्ट साहित्याचा वापर करण्यात आला असून, योग्य पद्धतीने मळणी न केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. काम सुरू असतानाच ग्रामस्थांनी आक्षेप नोंदवूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..पहिल्याच पावसात रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने शेतमालाची वाहतूक, शेतीकामांसाठी ये-जा आणि दैनंदिन व्यवहार प्रभावित झाले आहेत. कामाची निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी करून दोषी कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि रस्त्याची दर्जेदार पुनर्बांधणी करावी, अशी मागणी होत आहे..Zepto चा ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार.देवमुंढरीच्या नागरिकांनी मौदा तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार केली असून, प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून दुरुस्ती न केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.