नागपूर

Nagpur Muddy Road: दीड वर्षातच पांदण रस्त्याची ‘माती’; देवमुंढरीचा रस्ता चिखलमय; दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

Pandhan Road Turns Muddy Within 18 Months: चिखल, खड्डे आणि साचलेल्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असून, तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Nagpur Muddy Road

Nagpur Muddy Road

esakal

प्रशांत पाटील
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कोदामेंढी : शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला देवमुंढरी येथील मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पांदण रस्ता अवघ्या दीड वर्षातच चिखलात रुतला आहे. मोठमोठे खड्डे, चिखल आणि साचलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे वाहनचालकांसह शेतकऱ्यांना पायी जाणेही कठीण आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

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