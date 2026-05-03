Nagpur News: धामणगावात वनव्यामुळे आग; ४० घरे खाक; मनुष्यहानी टळली; जनावरे दगावली, शेकडो नागरिक बेघर

भिवापूर: तालुक्यातील धामणगाव (विद्यामंदिर) येथे शनिवारी (ता.२) सायंकाळी सुमारे सात वाजताच्या सुमारास लागलेल्या भीषण आगीत ४० पेक्षा अधिक घरे जळून खाक झाली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही मनुष्यहानी झाली नसली तरी अनेक जनावरे दगावल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आगीत घरातील धान्य, कपडे, कागदपत्रे व जीवनावश्यक वस्तू पूर्णतः नष्ट झाल्याने गावातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली आहेत..झुडपे व कचरा जाळण्यासाठी लावलेल्या वनव्यामुळे ही आग भडकली. त्यातच वाऱ्यामुळे आगीने क्षणार्धात रौद्र रूप धारण करत गावातील घरांना कवेत घेतले. विशेषतः पश्चिम भागातील वस्तीत मोठे नुकसान झाले. माहिती मिळताच नायब तहसीलदार रेखा निकम (प्रोबेशनरी) व ठाणेदार रवींद्र मस्कर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. भिवापूर, उमरेड, भिसी, चिमूर व नागपूर येथून अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाचारण करण्यात आल्या. मात्र, अरुंद रस्ते आणि आगीचा वेग यामुळे मोठ्या अडचणी आल्या..आगीत जनावरे होरपळलीआगीच्या तडाख्यात दोन बैल, एक गाय-वासरु तसेच सुमारे दहा शेळ्या होरपळून मृत्युमुखी पडल्या. काही जनावरे जखमी झाली आहेत. तसेच एक बुलेट दुचाकी आणि एक ऑटोही आगीत जळून खाक झाला.आग लागल्यानंतर नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी घराबाहेर धाव घेत गावाबाहेरील रस्त्यांच्या कडेला आश्रय घेतला. पांढरवाणी, पुयारदंड व हत्तेबोडी मार्गावर कुटुंबियांसह लहान मुले, जनावरे आणि शक्य तितके सामान घेऊन नागरिक थांबलेले दिसून आले. सर्वत्र आक्रोशाचे वातावरण होते..आगग्रस्तांसाठी शाळेत व्यवस्थाप्रशासनातर्फे काही आगग्रस्त नागरिकांची जिल्हा परिषद शाळेमध्ये तात्पुरती निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर काही नागरिकांनी नातेवाइकांकडे आश्रय घेतला आहे. घटनास्थळी महसूल विभाग, पोलिस विभाग तसेच पंचायत समितीची यंत्रणा तत्काळ कार्यरत झाली असून मदतकार्य सुरू आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये खासदार शामकुमार बर्वे, आमदार संजय मेश्राम, माजी आमदार राजू पारवे आणि सुधीर पारवे यांचा समावेश आहे..गावाला जत्रेचे स्वरूपदरम्यान, आगीची वार्ता कळताच भिवापूर व परिसरातील अनेक गावांमधील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतल्याने परिसराला जत्रेचे स्वरूप आले होते. वृत्त लिहीपर्यंत अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. काही ठिकाणी आग आटोक्यात आली असली तरी धुमसणारी आग पूर्णपणे विझविण्याचे काम सुरूच होते. शेजारील घरांपर्यंत आग पसरणार नाही, यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे.