नागपूर

Bombay High Court: राखीव जागेवर ‘नमो उद्यान’ कशाला?; उच्च न्यायालयाने शासनाला मागवले उत्तर; ढाणकीवासीयांचा विरोध

Bombay High Court Takes Up Dhanki Namo Udyan Petition: यवतमाळ जिल्ह्यातील ढाणकी येथे रहिवाशांसाठी राखीव असलेल्या खुल्या जागेवर प्रस्तावित ‘नमो उद्यान’ प्रकल्पाविरोधात दाखल जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
Bombay High Court

Bombay High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: यवतमाळ जिल्ह्यातील ढाणकी गावात (ता. उमरखेड) रहिवाशांसाठी राखीव असलेल्या खुल्या जागेवर ‘नमो उद्यान’ उभारण्यात येत आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. ढाणकी नगरपरिषद, राज्य शासनासह विविध प्राधिकरणांना सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली आहे.

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