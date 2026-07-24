Bombay High Court: राखीव जागेवर ‘नमो उद्यान’ कशाला?; उच्च न्यायालयाने शासनाला मागवले उत्तर; ढाणकीवासीयांचा विरोध

नागपूर: यवतमाळ जिल्ह्यातील ढाणकी गावात (ता. उमरखेड) रहिवाशांसाठी राखीव असलेल्या खुल्या जागेवर ‘नमो उद्यान’ उभारण्यात येत आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. ढाणकी नगरपरिषद, राज्य शासनासह विविध प्राधिकरणांना सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली आहे..निवृत्त शिक्षक गोपालसिंह दत्तासिंह गौर व इतर चार रहिवाशांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ढाणकी येथील साई-श्रद्धानगरचा विकास करताना विकासकाने रहिवाशांसाठी खुली जागा राखून ठेवली होती..या जागेचा वापर मुलांचे खेळाचे मैदान, विवाह समारंभ, वाढदिवस, धार्मिक कार्यक्रम तसेच परिसरातील दोन मंदिरांशी संबंधित विविध उपक्रमांसाठी केला जातो. राज्य शासनाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘नमो उद्यान’ विकसित करण्यासाठी निधी मंजूर केला. त्यानंतर ढाणकी नगरपरिषदने रहिवाशांच्या हरकती न मागविता याच खुल्या जागेवर उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे..Gujarat Rain Update: गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार, २४ तासांत तब्बल १०६४ मिमीची नोंद; तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रम.फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती मिळाली. जूनमध्ये जागेवर मोजमाप सुरू झाल्यानंतर रहिवाशांनी नगरपरिषदेकडे हरकत नोंदवत प्रकल्प अन्यत्र हलविण्याची मागणी केली होती. परंतु, नगरपरिषदेने ही मागणी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत ढाणकी नगरपरिषदेसह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. यावर सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले..Premium|Study Room : भारताची पहिली हायड्रोजन रेल्वे धावणार; प्रदूषणमुक्त प्रवासाच्या दिशेने भारतीय रेल्वेचे मोठे पाऊल.तुरूंगात टाकण्याची धमकी?नगर परिषदेने विनंती फेटाळल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही सविस्तर निवेदन देण्यात आले. १४ जुलै रोजी हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एका संबंधित व्यक्तीने कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. तसेच, विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. रहिवाशांचा उद्यानाला विरोध नसून ते इतर सार्वजनिक जागेवर विकसित करावे, असेही याचिकेत नमूद आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. वैभव पत्रे व ॲड. अनिकेत चव्हाण यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.