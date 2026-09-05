Dharni ACB trap ₹4800 bribe : शेतकऱ्याकडे मागितली 7 हजारांची लाच, 4,800 रुपयांवर झाली तडजोड! एसीबीच्या जाळ्यात अडकले धारणी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी

धारणी : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्याच्या पॉवर ऑफ अटर्निच्या नोंदणीसाठी ४ हजार ८०० रुपये स्वीकारताना धारणी येथील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक तथा कनिष्ठ लिपिक, कंत्राटी ऑपरेटर असे तीघे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात (Dharni sub registrar bribe case) अडकले. .संतोष विष्णुपंत दुधंडे, कंत्राटी कर्मचारी लकी सुनील राठोड आणि खासगी इसम साबुलाल सोनू भिलावेकर या तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले. तक्रारकर्त्यांकडे सहा एकर शेती आहे. त्यांनी शेतीवर घेतलेल्या कर्जाची माफी झाल्यानंतर ते १९ ऑगस्ट रोजी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले होते. यावेळी मुख्त्यारपत्र देण्यासाठी संतोष दुधंडे याने ७ हजार रुपयांची मागणी केली..त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली. एसीबीने त्यावरून धारणीच्या सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात सापळा रचला. यावेळी संतोष दुधंडे यांनी ४ हजार ८०० रुपये लकी राठोड याच्याकडे देण्यास सांगितले. दुधंडे यांच्या समक्ष लकी राठोड याने ४ हजार ८०० रुपये स्वीकारले..Kudal ACB Trap : NOC साठी मागितली चांदीची अंगठी! कुडाळ नगरपंचायतीचा स्वच्छता निरीक्षक 'एसीबी'च्या जाळ्यात; पांडुरंग नाटेकरविरोधात गुन्हा दाखल.त्यानंतर दुधंडे व राठोड यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर साबुलाल भिलावेकर याला कार्यालयाबाहेरून ताब्यात घेण्यात आले. धारणी पोलिसांनी नमुद तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सापळा अधिकारी पोलिस निरीक्षक चित्रा मेसरे, पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे, पोलिस अंमलदार सुधीर चर्जन, वैभव जायले व चालक पोलिस उपनिरीक्षक सतीश किटूकले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.