नागपूर

Dharni ACB trap ₹4800 bribe : शेतकऱ्याकडे मागितली 7 हजारांची लाच, 4,800 रुपयांवर झाली तडजोड! एसीबीच्या जाळ्यात अडकले धारणी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी

Dharni ACB trap ₹4800 bribe : धारणी येथील सहदुय्यम निबंधक कार्यालयात शेतकऱ्याच्या मुख्त्यारपत्र नोंदणीसाठी ४८०० रुपयांची लाच स्वीकारताना प्रभारी अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि खासगी इसमाला एसीबीने ताब्यात घेतले.
Dharni sub registrar office corruption case

Dharni sub registrar office corruption case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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धारणी : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्याच्या पॉवर ऑफ अटर्निच्या नोंदणीसाठी ४ हजार ८०० रुपये स्वीकारताना धारणी येथील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक तथा कनिष्ठ लिपिक, कंत्राटी ऑपरेटर असे तीघे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात (Dharni sub registrar bribe case) अडकले.

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