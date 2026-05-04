Nagpur News: दीक्षाभूमीवर विश्व शांती बौध्द संमेलन; ६ व ७ मे रोजी जगभरातील भंते व तत्वज्ञांची हजेरी

नागपूर: जगावर सध्या युध्दाचे सावट असून, आज युध्दाऐवजी बुध्द विचारांची गरज आहे. जणकल्याणासह जगात शांती लाभो या हेतूपुर्तीसाठी ६ व ७ मे रोजी दीक्षाभूमीवर विश्व शांती बौध्द संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती भदंत शांतिरक्षीत महाथेरो यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .भिक्खू जीवनातील ४५ वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल भदंत शांतिरक्षीत महाथेरो यांचा ८० वा वाढदिवस याच संमेलनात धम्मदानातून साजरा केला जाणार आहे. बुध्द पौर्णिमेनिमित्त हे आयोजन आहे..संमेलनाचे उद्घाटन बुधवारी (ता. ६) सायंकाळी ४ वाजता डॉ. बाबासाहेब आबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भंते आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांच्या हस्ते होईल. अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय भिक्खू संघाचे मुख्य सचिव भंते प्रज्ञादीप असतील. मैत्रेयचे संचालक संजय पाटील मुख्य अतिथी असतील. यानंतर सायंकाळी ४.३० वाजता चित्रकला व निबंध स्पर्धा होणार आहे..त्यानंतर सायंकाळी ६.३० वाजता वंदना ग्रहण करण्यात येईल. यानंतर महापरित्राणपाठ होईल. गुरूवारी (ता. ७) सकाळी ७ वाजता बुध्द विचार परिक्रमा होईल. सकाळी ९.३० वाजता महासंघासाठी संघदान होईल..सकाळी ११ वाजता भिक्खू संघ व पाहुण्यांचे भोजनदान, तर दुपारी २ वाजता विश्वशांतीसाठी जागतिक बुद्धिस्ट परिषद होईल. पत्रकार परिषदेत भंते सम्यक, भिक्खू धम्मांकुर महास्थवीर, भंते विनय, डॉ. अभिजित बाबुल बरूआ, भदंत सम्यक बोधी, भंते दीपंकर आदी उपस्थित होते.