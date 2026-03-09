Divakar Game Arrest Wardha POCSO Case : 78 वर्षीय नेत्याचा अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; राष्ट्रवादी पक्ष कारवाई करणार का?

वर्धा (नागपूर) : अल्पवयीन मुलीकडे दीर्घकाळ शरीर सुखाची मागणी केल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे राज्य उपाध्यक्ष दिवाकर गमे (वय ७८, मारुती वॉर्ड, हिंगणघाट) यांना पोलिसांनी अटक (NCP Leader Divakar Game Arrested in Wardha) केली. पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून पुलगाव पोलिसांत (पोक्सो) कायद्यांतर्गत आणि इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलीला नोकरीचे आमिष दाखवत गेल्या पाच वर्षांपासून गमे यांनी सातत्याने शरीर सुखाची मागणी केली. शिवाय आरोपीचे पीडित मुलीच्या कुटुंबाशी घनिष्ठ संबंध असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तीन दिवसांपूर्वी गमे यांनी पीडितेला अश्लील छायाचित्र आणि व्हिडिओ पाठवून छळ केल्याचा आरोप आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या पीडित मुलीने पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दाखल केली..Who Was Dr. Manisha Jejurkar? नाशिक हादरलं! प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ज्ञ मनीषा जेजूरकर यांनी गळफास घेऊन संपवलं आयुष्य, डॉक्टर नवरा घरात नसताना....पुलगाव पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत शनिवारी (ता. सात) सायंकाळी दिवाकर गमे यांना अटक केली. न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिसांनी त्यांचा मोबाईल जप्त केला असून आणखी धक्कादायक बाबी उजेडात येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी डाॅ. वंदना कारखेले करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.