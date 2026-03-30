Nagpur News: दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या बदलीनंतर सेवाज्येष्ठतेत बदल नाही; उच्च न्यायालय ; जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याला दिलासा नाकारला

नागपूर: एखाद्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याची बदली (किंवा समायोजन) करताना, ज्या संवर्गात त्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याची बदली केली जात आहे, त्या संवर्गात आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये कोणताही बदल (बाधा) निर्माण करता येत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच, यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली..रामेश्वर महादेवराव सुर्वे असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते विस्तार अधिकारी (पंचायत) म्हणून कार्यरत आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सुर्वे हे २००२ मध्ये जिल्हा परिषद, यवतमाळ येथे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ म्हणून नियुक्त झाले होते. २०१० मध्ये त्यांची नजर कमी झाली..या दिव्यांगपणामुळे त्यांनी समान वेतनश्रेणीतील दुसऱ्या पदावर बदली द्यावी, अशी विनंती केली होती. न्यायालयाच्या ८ मार्च २०१६ रोजीच्या आदेशानंतर त्यांना १६ जून २०१६ रोजी विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदावर समाविष्ट करण्यात आले..दरम्यान, पदोन्नतीस पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतरिम ज्येष्ठता यादी १ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली. यामध्ये, त्यांचे नाव नव्हते. तर, २० ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम यादीतही त्यांचे नाव आढळले नाही.याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदावरील त्यांच्या प्रारंभिक नियुक्तीची तारीख ज्येष्ठता ठरवताना विचारात घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली. मात्र, विस्तार अधिकारी पदावर आम्ही नवीन नियुक्ती दिली असून ज्येष्ठतेच्या शेवटी स्थान देण्याची अट स्पष्टपणे नमूद असल्याचे शासनाने सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली..अट मान्य करूनच बदलीदिव्यांग कर्मचाऱ्याचे संरक्षण करणे हे १९९५ च्या कायद्याच्या कलम ४७ नुसार बंधनकारक आहे. मात्र, अशा बदली प्रक्रियेत संबंधित संवर्गामधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेत बदल करता येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, विस्तार अधिकारी पदावर समाविष्ट करताना याचिकाकर्त्याला ज्येष्ठता यादीत शेवटी स्थान देण्याची अट मान्य करूनच त्यांनी पदभार स्वीकारला असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची विनंती अमान्य करत याचिका फेटाळली.