Diwali Faral: दिवाळीच्या फराळाला महागाईची ‘फोडणी’;कच्चा माल महागल्याने यंदा फराळ २० ते ३० टक्क्यांनी महागला

नागपूर : दिवाळीच्या तोंडावर फराळासाठी लागणाऱ्या कच्च्या साहित्याच्या दरात १५ ते २० टक्के वाढ झाल्याने, यंदा तयार फराळाच्या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. साखर, खाद्यतेल, हरभरा डाळ, रवा, मैदा आणि पोह्यांसह मसाल्यांचे भाव भडकल्याने ही दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. .या दरवाढीमुळे गृहिणींसह तयार फराळ विक्री करणाऱ्या महिला बचत गटांचे आणि व्यवसायिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. दिवाळीनिमित्त चकली, चिवडा, बेसन व रव्याचे लाडू, शेव आणि शंकरपाळ्यांसारख्या पारंपरिक पदार्थांना मोठी मागणी असते. सध्याच्या धावपळीच्या युगात वेळ आणि मेहनत वाचविण्यासाठी नागरिक तयार फराळ खरेदीला पसंती देतात. .मात्र, यंदा साहित्यातील भाववाढीसोबतच उत्पादन, पॅकिंग व मजुरीच्या खर्चात वाढ झाल्याने विक्रेत्यांना दर वाढवणे भाग पडले आहे. याचा थेट फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसत असून ग्राहकांना फराळाचे प्रमाण घटवून बजेटचा ताळमेळ घालावा लागत आहे..फराळाच्या ऑर्डर्सवर वर्षाचे आर्थिक गणित अवलंबून असणाऱ्या घरगुती विक्रेत्या आणि बचत गटांसमोर चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत. ग्राहकांचा प्रतिसाद मंदावण्याच्या भीतीपोटी अनेक बचत गट आता केवळ नोंदवलेल्या ऑर्डर्सनुसारच फराळ तयार करून विक्री करत आहेत. एकंदरीत, वाढत्या महागाईने यंदाच्या दिवाळीच्या गोडव्यात काहीसा कडवटपणा आला असला, तरी परंपरेचा सण साजरा करण्यासाठी नागरिक पदरमोड करून खरेदी करताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.