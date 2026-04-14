Nagpur News: जागतिक तत्वज्ञानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान ; अमेरिकन संस्थेकडून ‘ग्लोबल प्रॅग्मॅटिझम’ पुरस्काराची घोषणा

नागपूर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ वी जयंती १४ एप्रिल २०२३ साली उत्साहात साजरी होईल. महानायक, बॅरिस्टर, मूकनायकांपासून तर बाबासाहेबांच्या जयंतीचे निमित्त साधून अनुयायांनी थेट आकाशातल्या ताऱ्याचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे ठेवले होते. इंटरनॅशनल स्टार अँड स्पेस रजिस्ट्री नोंदवली होती. तर यावर्षी अमेरिकेतल्या सोसायटी फॉर द ॲडवान्समेंट ऑफ अमेरिकन फिलासोफी संस्थेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने जागतिकस्तरावर पुरस्काराची घोषणा केली आहे. .बाबासाहेबांचे ६ डिसेंबर १९५६ महापरिनिर्वाण झाले. त्यावेळी 'जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा..' अशा घोषणा देण्यात येत होत्या. त्यास आता मूर्त रूप देण्याची किमया बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी साधली आहे. बाबासाहेबांच्या १३५ व्या जयंतीपर्वावर 'मोबाइल, लॅपटॉप, संगणक, टॅबपासून तर सर्वच समाजमाध्यमांवर बाबासाहेबांच्या विचारांचा गीत संगीताच्या माध्यमातून गजर सुरू झाला आहे..आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून अमेरिकन संस्थेतर्फे येत्या २०२७ मध्ये 'ग्लोबल प्रॅग्मॅटिझम' क्षेत्रातील 'डॉ. भीमराव आंबेडकर पुरस्कार' जाहीर केला आहे. एखाद्या अमेरिकन संस्थेकडून डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने पुरस्कार स्थापन होण्याची ही पहिलीच वेळ असून, आधुनिक तत्त्वज्ञानाच्या जागतिक मांडणीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..बाबासाहेबांचे हे नाते...डॉ. आंबेडकर आणि जॉन ड्यूई यांचे नाते अनेकदा गुरु-शिष्य म्हणून मांडले जाते. मात्र, डॉ. आंबेडकरांनी प्रॅग्मॅटिझमचा केवळ स्वीकार केला नाही, तर त्याचे सामाजिक न्यायाशी जोडलेले सर्जनशील पुनर्मूल्यांकन केले. त्यांच्या मते लोकशाही ही केवळ राजकीय व्यवस्था नसून ती स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांवर आधारित सामाजिक जीवनपद्धती आहे. हा विचार जगभराला एका सूत्रात बांधणार आहे, यामुळेच जागतिकस्तरावर या पुरस्काराची निवड आगामी काळात करण्यात येईल. बाबासाहेबांनी 'क्रमबद्ध विषमता' या संकल्पनेद्वारे जातव्यवस्थेवर केलेली चिकित्सा आजही तितकीच लागू पडते. सामाजिक व आर्थिक समतेशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही, हा त्यांचा विचार आजच्या जागतिक परिस्थितीतही अत्यंत सुसंगत ठरतो. या पुरस्कारामुळे डॉ. आंबेडकरांना केवळ भारतीय संदर्भात नव्हे, तर जागतिक तत्त्वज्ञ म्हणून मान्यता मिळत आहे. भारतासाठीही ही आत्मपरीक्षणाची संधी असून, त्यांच्या विचारांकडे अधिक सखोलपणे पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. हा सन्मान केवळ पुरस्कार नसून, तत्त्वज्ञानाच्या नव्या जागतिक संवादाची सुरुवात असल्याचे मानले जात आहे.