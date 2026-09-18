नागपूर

MNLU Nagpur VC Appointment: डॉ. ज्योती भाकरे यांची नागपूरच्या 'महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी'च्या (MNLU) कुलगुरूपदी निवड

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या माजी प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांची महाराष्ट्र नॅशनल लॉ विद्यापीठ, नागपूरच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती; पुढील पाच वर्षे जबाबदारी
Dr. Jyoti Bhakre Appointed as Vice-Chancellor of MNLU Nagpur

Dr. Jyoti Bhakre Appointed as Vice-Chancellor of MNLU Nagpur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर ः सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या माजी प्रभारी कुलसचिव आणि विद्यापीठातील विधी अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापिका डॉ.ज्योती भाकरे यांची नागपूर येथील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी निवड झाली आहे.

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