Nagpur News : डॉ. मयुरी येवले यांना मँचेस्टर विद्यापीठाची फेलोशिप; आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी निवड

नागपूर - वैद्यकीय जनुकशास्त्रातील संशोधन आणि विशेष वैद्यकीय सेवांमधील योगदानाची दखल घेत नागपूरच्या वैद्यकीय जनुकीय तज्ज्ञ डॉ. मयुरी येवले यांना इंग्लंडमधील मँचेस्टर विद्यापीठात आयोजित प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी फेलोशिप प्रदान करण्यात आली आहे. १४ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या या अभ्यासक्रमासाठी त्यांची निवड झाली असून, यामुळे नागपूरसह मध्य भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..मँचेस्टर रेअर कंडिशन्स आणि मँचेस्टर विद्यापीठाशी संलग्न राष्ट्रीय आरोग्य सेवा प्रतिष्ठान यांच्या आयोजक समितीने डॉ. येवले यांच्या अर्जाचे परीक्षण करून त्यांच्या फेलोशिपची अधिकृत पुष्टी केली. या फेलोशिपमध्ये अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण नोंदणी शुल्क समाविष्ट आहे.वैद्यकीय जनुकशास्त्रातील महत्त्वाच्या अशा ‘सिंड्रोमॉलॉजी’ आणि ‘डिसमॉर्फॉलॉजी’ या विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमात सहभागी होण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. या अभ्यासक्रमातून आधुनिक निदानपद्धती, आनुवंशिक विकारांचे स्वरूप आणि त्यावरील वैद्यकीय दृष्टिकोन यांविषयी अधिक सखोल ज्ञान मिळविण्याची संधी डॉ. येवले यांना उपलब्ध होणार आहे..डॉ. मयुरी येवले या नागपुरातील ‘नोव्हाजेन जेनेटिक्स क्लिनिक’ येथे सल्लागार जनुकीय तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी मणिपाल येथील मणिपाल उच्च शिक्षण अकादमीतून वैद्यकीय जनुकशास्त्रातील अतिविशेष पदवी संपादन केली आहे. त्यापूर्वी त्यांनी बालरोगशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी सुवर्णपदकासह प्राप्त केली..आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये संशोधनाचे सादरीकरणडॉ. येवले यांनी २०२४ मध्ये बर्लिन येथे झालेल्या मानवी जनुकशास्त्रविषयक युरोपीय परिषदेत तसेच २०२३ मध्ये झालेल्या अमेरिकन मानवी जनुकशास्त्र संस्थेच्या वार्षिक परिषदेत आपल्या संशोधनाचे सादरीकरण केले आहे. त्यांचे संशोधनपर लेखही आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत..एमआरपीएस२ या जनुकाशी संबंधित दोष, पेशींमध्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन प्रक्रियेतील कमतरता आणि विकासात्मक विकृती यांच्यातील संबंधांवरील संशोधनासाठी त्यांना २०२५ मध्ये डॉ. एस. एस. अग्रवाल युवा वैज्ञानिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.