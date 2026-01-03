Bhandara News: थरारक घटना! चालकाचे नियंत्रण सुटलं अन कार थेट तलावात कोसळली; पाेलिसांनी जीव धाेक्यात घालून वाचवले दोघांचे प्राण..

भंडारा : चांदपूर येथे दर्शनास आलेल्या भाविकाची अनियंत्रित कार समोरच्या तलावात बुडाली. मात्र, उपस्थित पोलिस कर्मचारी व युवकाने प्रसंगावधान राखून दोघांचे प्राण वाचवले. त्यानंतर ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने तलावातून कार बाहेर काढण्यात आली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .सिहोरा जवळ असलेल्या जागृत हनुमान देवस्थान चांदपूर येथे येथे नवीन वर्षातील पहिला शनिवार असल्याने दर्शनार्थी भाविकांची यात्राच भरली आहे. येथे गोंदिया जिल्ह्यातील भजेपार येथील श्रीकृष्ण नथू रहांगडाले हे आपल्या कुटुंबासह दर्शनासाठी आले होते. मंदिरात दर्शन घेऊन परत जाण्याकरिता त्यांनी पार्किंगमध्ये ठेवलेली सॅन्ट्रो कार (क्र. एमएच ३१/सीजी १२९९) काढली. कार पलटवित असताना कारच्या एक्सीलेटरवर पायाचा अधिक दाब पडल्याने अचानक गाडीचा वेग वाढून संतुलन बिघडले. .ही कार सरळ देवस्थानसमोर असलेले तलावामध्ये जाऊन बुडाली होती. यावेळी गर्दी नियंत्रणासाठी असलेले सिहोरा पोलिस स्टेशनचे पोलिस हवालदार सुनील कासदा, पोलिस शिपाई रवींद्र सव्वालाखे यांच्यासह चांदपूर येथील साहिल कोहळे (वय १७) यांनी क्षणाचाही वेळ न घालवता तलावामध्ये उडी मारली. .Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...त्यांनी पाण्यात पोहून जाऊन कार चालक श्रीकृष्ण रहांगडाले, त्यांच्या ओम रहांगडाले यांना सुखरूप बाहेर काढले. यानंतर ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने कार ओढून बाहेर काढण्यात आली. सुदैवाने या घटनेत कार चालक श्रीकृष्ण व त्यांच्या मुलगा यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. र्दीच्या वेळी पोलिस कर्मचारी व चांदपूर येथील साहिल कोहळे यांनी वेळेवर मदतकार्य करून पाण्यात बुडालेल्या बापलेकांना बाहेर काढल्याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.