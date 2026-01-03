नागपूर

Bhandara News: थरारक घटना! चालकाचे नियंत्रण सुटलं अन कार थेट तलावात कोसळली; पाेलिसांनी जीव धाेक्यात घालून वाचवले दोघांचे प्राण..

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

भंडारा : चांदपूर येथे दर्शनास आलेल्या भाविकाची अनियंत्रित कार समोरच्या तलावात बुडाली. मात्र, उपस्थित पोलिस कर्मचारी व युवकाने प्रसंगावधान राखून दोघांचे प्राण वाचवले. त्यानंतर ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने तलावातून कार बाहेर काढण्यात आली.

