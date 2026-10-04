Electric Shock Farmer: दुष्काळात भातपीक वाचवण्याची धडपड ठरली जीवघेणी; शेतात पाणी देताना वीजप्रवाहाच्या संपर्कात येऊन शेतकऱ्याचा मृत्यू

मूल : दुष्काळाच्या सावटामुळे हातचे भातपीक वाया जाऊ नये, काही प्रमाणात तरी पीक वाचावे यासाठी शेतकरी बांधवांची मोठी धडपड सुरू आहे. याच प्रयत्नातून आपल्या शेतीला पाणी देण्यासाठी सकाळच्या सुमारास शेतात गेलेल्या एका शेतकऱ्याचा वीजप्रवाहाच्या संपर्कात आल्याने मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता.३) दुपारी एक वाजताच्या सुमारास घडली. प्रकाश कोटरंगे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.प्रकाश कोटरंगे हे सकाळच्या सुमारास आपल्या शेतात पाणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र दुपार होऊनही ते घरी परतले नाहीत. त्यामुळे त्यांची पत्नी माधुरी प्रकाश कोटरंगे या त्यांचा शोध घेण्यासाठी शेतात गेल्या. त्यावेळी प्रकाश हे शेतात पडलेल्या अवस्थेत त्यांना दिसून आले. पत्नीने आरडाओरड करून शेजारील शेतकऱ्यांना आवाज दिला. आवाज ऐकून परिसरातील शेतकरी घटनास्थळी धावून आले..प्राथमिक माहितीनुसार, शेतातील वीजप्रवाह असलेल्या जिवंत तारांच्या संपर्कात आल्याने प्रकाश कोटरंगे यांना विजेचा धक्का बसल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच मूल पोलिस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. .संबंधित यंत्रणांकडून घटनेचा पंचनामा व तपास सुरू असून, मृत्यूचे नेमके कारण अधिकृत वैद्यकीय तपासणी व पोलिस तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. प्रकाश कोटरंगे यांच्या पश्चात पत्नी आणि एक बहीण असा आप्त परिवार आहे. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. कोटरंगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.विद्युत जोडण्यांची तपासणी आवश्यकदुष्काळी परिस्थितीत भातपीक वाचविण्यासाठी शेतकरी जिवाची पर्वा न करता प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीपंप, वीजवाहिन्या तसेच शेतातील विद्युत जोडण्यांची सुरक्षितता हा देखील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित यंत्रणांनी शेतातील वीजवाहिन्या व विद्युत जोडण्यांची तपासणी करून आवश्यक त्या सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.