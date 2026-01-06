Wardha News:धक्कादायक प्रकार! प्रशिक्षणात विस्तार अधिकाऱ्याने मद्यधुंद हाेवून घातला धिंगाणा; वर्धा जिल्ह्यात खळबळ..

वर्धा : यशदाच्या विशेष प्रशिक्षणाकरिता गेलेल्या दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील एका विस्तार अधिकाऱ्यांना मद्यधुंद होत चांगलाच धिंगाणा घातला. या अधिकाऱ्याचा प्रताप यशदाच्या महासंचालकांपर्यंत गेल्याने त्यांनी थेट जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र पाठवून या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे २९ ते ३१ डिसेंबर या काळात विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदावर काम करणाऱ्यांसाठी विशेष निवासी प्रशिक्षण पार पडले. या प्रशिक्षणादरम्यान वर्धा पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी (पंचायत) सुनील गावंडे यांनी मद्यधुंद अवस्थेत चांगलाच धिंगाणा घातला. आता या प्रकरणी कारवाईचे आदेश आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ माजली आहे..शासनाच्या विविध योजनांची गाव पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणे, पंचायत समितीच्या बैठकांमध्ये सहभाग घेणे, ग्रामसेवकांचे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे कामकाज पाहणे, तसेच प्रशासकीय अहवाल तयार करणे यास विविध उपक्रमांसह इतर क्षेत्रांतील नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याकरिता हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणात सहभागी अधिकाऱ्यांनी शिस्त, सभ्यता, शासकीय आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक असताना वर्धा पंचायत समितीत या अधिकाऱ्याने दारूबंदी जिल्ह्याची लक्तरे टांगली. प्रकाराची माहिती यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशू यांना मिळाली. त्यांनी तत्काळ पत्र पाठवत या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना वर्धा जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना केल्या पराग आहेत..पुणे येथील राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणात मद्यधुंद अवस्थेत सुनील गावंडे यांनी असभ्य वर्तन केल्याबाबतचे पत्राद्वारे यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु यांनी प्रशासनाला कळविले आहे. शिवाय नियमानुसार कारवाई करून अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना आहे. संबंधित प्रकरणी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून योग्य कायदेशीर कारवाई करून अहवाल महासंचालकांना सादर करण्यात येईल.- अमोल भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. वर्धा..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.प्रशिक्षणातून कार्यमुक्तराज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा) पुणे यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणात मद्यधुंद अवस्थेत सुनील गावंडे यांनी चांगलाच गोंधळ घातला. ही अशोभनिय असल्याने यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु यांनी त्यांना तत्काळ प्रशिक्षणातून कार्यमुक्त केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.