Nagpur Weather: पूर्व विदर्भात पुढील आठवड्यात पावसाची शक्यता

नागपूर : बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचे रुपांतर चक्रीवादळात होत आहे. या बदलामुळे पुढील आठवड्यात पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. ३२. ६ अंश सेल्सिअस आज नागपूरचे तापमान नोंदविण्यात आले. हवामान तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, उपसागरातील वादळामुळे बाष्पयुक्त वारे राज्याच्या दिशेने सरकत आहेत..परिणामी, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण राहून काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. ऐन पीक काढणीच्या दिवसांत पावसाची शक्यता निर्माण झाल्याने बळीराजाच्या चिंतेत भर पडली आहे. .पावसासोबतच काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे वाहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हवामान विभागाने नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना हवामानाच्या अंदाजांकडे लक्ष ठेवून खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.