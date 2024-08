Tax Slabs FY24 : नवीन कर प्रणालीबद्दल लोकांना साक्षर करा; देवेंद्र फडणवीस

Educate people about the new tax system Devendra Fadnavis gst budget 2024 sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : वस्तू व सेवा कर रचनेमुळे (जीएसटी) देशात अनेक सकारात्मक बदल झाले. गत सात वर्षांत देशाच्या करामध्ये दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली. यानुरूप नवीन कायदे आले. करविषयक कायदे, आर्थिक जबाबदारी याविषयी जनसामान्यांना साक्षर करून सर्वांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंट्सनी (सीए)नी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे केले. Loading content, please wait...