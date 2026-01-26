नागपूर

शिक्षकांच्या पदोन्नतीत टीईटीचा खोडा! शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाने खळबळ, राज्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश..

Teachers Shocked by New TET Rule for promotion: टीईटीच्या अटीमुळे शिक्षकांच्या पदोन्नतीत अडथळा, शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर वाद
Stir Over TET in Promotions; State Minister Intervenes

Stir Over TET in Promotions; State Minister Intervenes

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रिया टीईटीच्या अटीमुळे रखडल्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही अट थेट आरटीई कायद्याच्या विरोधात असल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीने केला आहे. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने राज्यमंत्री शालेय शिक्षण पंकज भोयर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nagpur
education
teacher
Recruitment
Order
Promotion
TET
Government

Related Stories

No stories found.