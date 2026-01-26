शिक्षकांच्या पदोन्नतीत टीईटीचा खोडा! शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाने खळबळ, राज्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश..

नागपूर : राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रिया टीईटीच्या अटीमुळे रखडल्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही अट थेट आरटीई कायद्याच्या विरोधात असल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीने केला आहे. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने राज्यमंत्री शालेय शिक्षण पंकज भोयर यांना निवेदन सादर करण्यात आले..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी १९ जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार पदवीधर शिक्षक, उच्च प्राथमिक शिक्षक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी तसेच प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक पदांवरील पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुरू असलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याने शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे..भाजप शिक्षक आघाडीचे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अनिल महादेवराव शिवणकर यांनी याचा विरोध केला आहे. केंद्र सरकारचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ तसेच महाराष्ट्र शासनाचा आरटीई अंमलबजावणी अधिनियम २०१० या दोन्ही कायद्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी टीईटीची कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय स्तरावरून घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा आहे..याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप राज्य सरकारने कोणताही स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय जाहीर केलेला नसताना, अवर सचिवांनी काढलेले हे पत्र अधिकाराबाहेरचे असल्याचा आरोपही करण्यात आला. संसदेकडून मंजूर झालेल्या कायद्यामध्येच जर पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट नसेल, तर एका अवर सचिवाच्या पत्रावरून शिक्षकांच्या सेवाशर्ती बदलणे हे संविधानिक मूल्यांना धरून नसल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले. यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये असंतोष, संभ्रम आणि नैराश्याची भावना निर्माण होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.\\.Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.राज्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेशया प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांना संपूर्ण बाबींची चौकशी करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. टीईटी सक्तीबाबत १९ जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले पत्र लवकरच रद्द करण्यात येईल, अशी अपेक्षा भाजप शिक्षक आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी प्रमोद लोणारे, नंदकिशोर काळे, राजकुमार वैद्य, अरविंद गाणार यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.