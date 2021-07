By

नागपूर : जिल्ह्यात डेल्टा प्लस व्हेरियंटचे (Delta Plus Variant)नवे संकट उभे ठाकले आहे. मुंबईतून नागपुरात परतलेल्या कोरोनाबाधित (coronavirus) तरुणीसह कुटुंबातील आठ डेल्टा प्लस संशयितांचे नमुने नीरीमध्ये जिनोम स्विक्वेसिंगनंतर हैदराबादेतील सेंटर फॉर सेल्युलर ॲंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. तीन दिवसांत त्याचा अहवाल (Report in three days) प्राप्त झाला असून, आठही जणांच्या नमुन्यात दुसऱ्या कोरोना लाटेतील डेल्टाचे विषाणू नसल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वांचे डेल्टा प्लस अहवाल निगेटिव्ह आल्याने प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेत पाठवलेल्‍या शेकडो नमुन्यांच्या अहवालाची मात्र अद्याप प्रतीक्षा आहे. (Eight-people-are-not-affected-by-Delta-Plus)

काही दिवसांपूर्वी नागपुरात जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील तरुणी नोकरीनिमित्त मुंबईत होती. ती लग्नासाठी घरी परतली. मात्र, घरी परतल्यानंतर तिच्यासह कुटुंबातील आठ जण कोरोनाबाधित झाले. एका व्यक्तीमुळे कुटुंब बाधित झाल्याने डेल्टा प्लसची शंका आली. या संशयावरून प्रशासनाने या कुटुंबातील आठही जणांचे नमुने नीरीच्या प्रयोगशाळेत पाठविले.

नीरीने जिनोम स्विक्वेंसिंगनंतर हैदराबाद येथील सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रयोगशाळेत पाठवले. अवघ्या तीन दिवसांत अहवाल मिळाला. मात्र, मेडिकल, मेयो तसेच नागपुरातील इतर ठिकाणांहून पुणे आणि दिल्ली येथील राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आलेल्या नमुन्यांचा अहवाल अद्याप मिळालेला नाही.

‘त्या’ चार अहवालांची प्रतीक्षा

महापालिका हद्दीतील चार कोरोनाबाधितांचे नमुने ‘डेल्टा प्लस’ संशयित म्हणून तपासणीसाठी पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले. अद्याप त्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत असल्याचे नागपूर महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या नमुन्यांच्या अहवालाची प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे अद्याप डेल्टा प्लसची चिंता कायम आहे.

