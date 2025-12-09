Eknath Shinde: आता माघार नाही, शिंदेसेना आक्रमक; स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून घेतला पवित्रा

नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांची लगबग सुरू झाली आहे. तर, दुसरीकडे नगर परिषदांच्या निवडणुकीत महायुतीमधील मतभेद समोर आले होते..त्यामुळेच हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेना शिंदे गटाचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी शासकीय निवासस्थानी तातडीची बैठक घेतली. त्यात मुंबई महानगर पालिकेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक लढण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मागे हटायचे नाही अशा सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे महायुतीत पुन्हा एकदा द्वंद पहायला मिळण्याची शक्यता आहे..एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत १२५ जागा मागण्यासह इतरही व्यूहरचनेवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे या बैठकीत स्वीय सचिव, सुरक्षा रक्षकांना मज्जाव करण्यात आला होता. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-शिंदे गटात हालचालीला वेग आला आहे. याच संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. आठ ते रात्री सव्वा नऊ तब्बल सव्वा तास ही बैठक झाली..आता माघार नाही, शिंदे सेना आक्रमकया बैठकीत आगामी निवडणुकीची रणनिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत माघार नाही अशी ठोस भुमिका त्यांनी व्यक्त केली. तसेच उमेदवारांची तयारी आणि संघटनात्मक बदलांवर शिंदे मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सोबतच आमदारांंनी सभागृहात उपस्थित रहावे. मागील महायुती सरकारच्या काळात केलेल्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवा, जनसंपर्क वाढवा अशा सूचनाही आमदारांना केल्यात. बैठकीत आमदारांसोबत गेलेल्या स्वीय सचिवासह सर्वांनाच बैठकीच्या बाहेरच अडविण्यात आले..निवडणूक उमेदवारीचे समीकरण, मागील काही दिवसांमध्ये भाजपने शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक, स्थानिक पदाधिकारी आपल्याकडे खेचले होते. खुद्द एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात भाजपने जोरदार धक्का दिला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली. आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आता शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना भाजप प्रवेशावर निर्बंध लावले आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या काळात महायुतीतील पक्षांवर आरोप करु नयेत अशा सूचना दिल्याची माहिती पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.