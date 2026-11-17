नागपूर, : एल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाने दडी मारल्याने भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. परिणामी, महात्मा फुले आणि कळमना बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटली असून सर्वच भाज्यांचे दर चढेच आहेत.साधारणपणे दिवाळीनंतर भाजीपाल्याची आवक वाढल्याने दरात घसरण होते. मात्र, यंदा उत्पादनात घट झाल्याने ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. डिसेंबर महिन्यात आवक वाढल्यानंतरच भाजीपाल्याचे दर कमी होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..भाजीपाल्याच्या उत्पादनासाठी हिवाळा पोषक हंगाम मानला जातो. या काळात स्थानिक शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला बाजारात येत असल्याने दरही नियंत्रणात राहतात. मात्र, यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्याने पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे हिवाळा सुरू होऊनही बाजारातील आवक अपेक्षेप्रमाणे वाढलेली नाही..सध्या महात्मा फुले आणि कळमना बाजारात दररोज सुमारे ७० ते ८० गाड्या भाजीपाल्याची आवक होत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने भाज्यांचे दर चढे आहेत. आगामी काळात स्थानिक शेतकऱ्यांकडून भाजीपाल्याची आवक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरातही काही प्रमाणात घसरण होऊ शकते.मात्र, त्यासाठी आणखी किमान १५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. डिसेंबरमध्ये आवक सुरळीत झाल्यानंतर ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.भाजीचे भाव.वांगे २० रुपयेफूलकोबी २० रुपयेपानकोबी १५ रुपयेटोमॅटो २५ रुपयेहिरवी मिरची ३० रुपयेकोशिंबीर ४० रुपयेवालाच्या शेंगा ३० रुपयेचवळीच्या शेंगा २५ रुपयेशिमला मिरची ४० रुपयेकारले ४० रुपयेढेमस ४० रुपयेवटाण्याच्या शेंगा ५० रुपयेतुरीच्या शेंगा ५० रुपयेमुंगण्याच्या शेंगा ७० रुपयेपालक २० रुपयेमेथी ४० रुपयेकाकडी २० रुपयेगाजर ४० रुपयेमुळा १० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.