नागपूर

Electricity Bill : वीजबिल भरा, अन्यथा बत्ती गुल! महावितरण ॲक्शन मोडवर; दीड लाख ग्राहकांकडे १२० कोटींची थकबाकी

थकीत वीजबिलांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा अधिकची थकबाकी.
electricity cutting

electricity cutting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - थकीत वीजबिलांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा अधिकची थकबाकी असलेल्या नागपूर परिमंडळात तब्बल १ लाख ५६ हजार ग्राहकांकडे १२० कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे महावितरणने वसुलीसाठी धडक मोहीम हाती घेतली असून थकबाकीदारांकडील वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
MSEDCL
Arrears
electricity bill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com