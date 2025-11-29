Electricity Bill : वीजबिल भरा, अन्यथा बत्ती गुल! महावितरण ॲक्शन मोडवर; दीड लाख ग्राहकांकडे १२० कोटींची थकबाकी

नागपूर - थकीत वीजबिलांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा अधिकची थकबाकी असलेल्या नागपूर परिमंडळात तब्बल १ लाख ५६ हजार ग्राहकांकडे १२० कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे महावितरणने वसुलीसाठी धडक मोहीम हाती घेतली असून थकबाकीदारांकडील वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे..नागपूर जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार २५१ लघुदाब वर्गवारीतील घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांकडे १०७ कोटी ३५ लाख तर वर्धा जिल्ह्यातील २४ हजार ५३५ ग्राहकांकडे १३ कोटी ८ लाखांची थकबाकी आहे..नागपूर जिल्ह्यातील १ लाख ९ हजार ९ घरगुती, १९ हजार ५०३ वाणिज्यिक आणि ३ हजार ७३९ औद्योगिक असे एकूण १ लाख ३२ हजार २५१ ग्राहकांकडे १०७ कोटी ३५ लाख तर वर्धा जिल्ह्यातील २१ हजार ४२३ घरगुती, २ हजार २८० वाणिज्यिक आणि ८३२ औद्योगिक असे एकूण २४ हजार ५३५ ग्राहकांकडे १३ कोटी ८ लाखांची थकबाकी आहे. महावितरणने ‘वीज बिल भरा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा’ असा इशारा दिला आहे..केवळ वीज कापली जाणार नाही, तर ती पुन्हा जोडण्यासाठी ग्राहकाला खिसा रिकामा करावा लागणार आहे. ग्राहकांनी हा अनावश्यक भुर्दंड टाळण्यासाठी वीजजोडणी खंडित होण्याची वाट न पाहता त्वरित चालू महिन्याचे बिल आणि थकबाकीची रक्कम भरावी.खंडित वीजपुरवठा पुन्हा जोडण्यासाठी ग्राहकांना बिलाच्या रकमेसह अतिरिक्त सिंगल फेज जोडणीसाठी ३१० तर थ्री फेज जोडणीसाठी ५२० ‘पुनर्जोडणी शुल्क’ भरावा लागणार असल्याचे महावितरणर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे..मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांच्या मार्गदर्शनात विशेष पथके तयार करण्यात आली आहे. थकबाकी भरण्याचे आवाहन करुणही प्रतिसाद न देणाऱ्या ग्राहकांकडील वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.