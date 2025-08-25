Nagpur Accident: संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू, पत्नी अपघातात ठार; उत्तरप्रदेशच्या कुशीनगरातील घटना, वाराणसीत अंत्यसंस्कार

नागपूर : कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. हरेराम त्रिपाठी आणि त्यांच्या पत्नी बदामी यांचे उत्तरप्रदेशच्या कुशीनगर येथील मऊ जनपद येथे शनिवारी (ता.२३) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात निधन झाले. या घटनेमुळे विद्यापीठावर शोककळा पसरली आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रो. हरेराम त्रिपाठी हे कुटुंबीयांसह त्यांच्या देवरिया या मूळ गावी जात होते. त्यासाठी ते रामटेकवरून शुक्रवारी (ता.२२) सायंकाळी सहाच्या सुमारास स्वतःच्या कारने निघाले होते. शनिवारी (ता.२३) सकाळी सहा वाजता त्यांच्या वाहनाला भीषण अपघात झाला. .त्यात त्यांच्यासह पत्नी बदामी त्रिपाठी यांचा जागीच मृत्यू झाला. चालकाला झोप येत असल्यामुळे त्याला आराम करण्यास सांगून ते स्वतः कार चालवीत होते. मात्र, त्यांच्या कारने एका ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. मागे झोपलेला चालक या अपघातात किरकोळ जखमी झाला आहे. अपघात झाला तेव्हा प्रो. त्रिपाठी हे कार चालवीत होते अशी माहिती त्याने पोलिसांना दिली. प्रा. त्रिपाठी हे संस्कृत साहित्यातील मोठे विद्वान आणि साहित्यिक म्हणून ओळखले जात होते..सात जून २०२३ रोजी त्यांनी संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर काम केले होते. प्रो. त्रिपाठी यांच्या निधनाने केवळ विद्यापीठच नव्हे तर संस्कृत साहित्य जगतातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. रविवारी (ता.२४) दोघांवर वाराणसी येथील हरिश्चंद्र घाटावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे दोन मुले माधवगोपाल आणि विनयगोपाल तसेच बराच मोठा आप्त परिवार आहे. त्यांच्या अपघाती निधनावर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यांसह अन्य मान्यवरांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत..प्रो. त्रिपाठी यांचा जीवनप्रवासप्रो. त्रिपाठी यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील देवरिया (कुशीनगर) येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही देवरियामध्येच झाले. १९८६ मध्ये त्यांनी संस्कृतचा अभ्यास करण्यासाठी बनारस गाठले. त्यांनी रामाचार्य संस्कृत विद्यापीठातून उत्तर माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठातून त्यांनी शास्त्री (पदवी), आचार्य (पदव्युत्तर) आणि पीएचडी पर्यंत शिक्षण पूर्ण केले..१९८६ मध्ये न्यायशास्त्रातील विद्वान प्रा. वशिष्ठ त्रिपाठी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी पीएच.डी. प्राप्त केली. सन १९९३ मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (रणवीर कॅम्प, जम्मू) येथे संशोधन सहाय्यक म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात केली. काही महिन्यांनी त्यांची श्री लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात तत्वज्ञान विभागात नियुक्ती झाली. २००९ मध्ये ते सर्वदर्शन विभागाचे प्राध्यापक झाले. संस्कृत साहित्य आणि तत्त्वज्ञान क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अनेक सन्मान मिळाले. २००३ मध्ये त्यांना महर्षी बादरायण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. तसेच शांकर वेदांत पुरस्कार, पाणिनी सम्मान आणि इतर प्रतिष्ठित पुरस्कारही त्यांना मिळाले होते. प्रो. त्रिपाठी यांनी ४० पेक्षा अधिक ग्रंथांचे लेखन आणि संपादन केले आहे..Nagpur : आसिफच्या प्रेमात वेडी, दीक्षानं पतीला संपवलं; आजारपणामुळे मृत्यूचा बनाव पोस्टमार्टम रिपोर्टने उघड, दोघांना अटक.प्रो. त्रिपाठी हे भारतीय दर्शन आणि न्यायशास्त्रातील एक विद्वान होते. संस्कृतच्या सेवेत त्यांनी संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले होते.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.