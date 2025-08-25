Nagpur Accident: संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू, पत्नी अपघातात ठार; उत्तरप्रदेशच्या कुशीनगरातील घटना, वाराणसीत अंत्यसंस्कार

नागपूर

Accident News: कुलगुरू प्रो. हरेराम त्रिपाठी आणि त्यांच्या पत्नी बदामी यांचा उत्तर प्रदेशच्या कुशीनगर येथे अपघातात मृत्यू झाला. संस्कृत साहित्य व विद्यापीठावर झालेला या अपघाती मृत्यूने शोककळा पसरली आहे.
नागपूर : कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रो. हरेराम त्रिपाठी आणि त्यांच्या पत्नी बदामी यांचे उत्तरप्रदेशच्या कुशीनगर येथील मऊ जनपद येथे शनिवारी (ता.२३) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात निधन झाले. या घटनेमुळे विद्यापीठावर शोककळा पसरली आहे.

