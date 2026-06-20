नागपूर

Nagpur: गणेशपेठ पोलिसांकडून कॅप्सूलचा साठा जप्त

Fake Kamaraj Capsules Seized in Nagpur: नागपुरातील गणेशपेठ पोलिसांनी बनावट आणि निकृष्ट ‘कामराज कॅप्सूल’ प्रकरणात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन करून बनावट व निकृष्ट ‘कामराज कॅप्सूल’ची विक्री आणि वितरण प्रकरणी गणेशपेठ पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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