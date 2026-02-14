Nagpur News : प्रियकराने उडविली प्रेयसीच्या अपहरणाची अफवा; तपासानंतर सत्य आले बाहेर

नागपूर - महिलेच्या पतीने तिला तिच्या प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर तीला स्वतःच्या कारमध्ये बसवून घेऊन गेला. मात्र, या घटनेनंतर प्रियकराने तिच्या अपहरणाच्या अफवा पसरवून एकच खळबळ उडवून दिली. शुक्रवारी (ता.१३) दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेने पोलीस विभागात खळबळ उडाली. मात्र, तपासानंतर ही केवळ अफवा असल्याचे उघड झाल्यावर, पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० वर्षीय महिला विवाहित आहे आणि तिचे राहुल नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध आहेत. या घटनेमुळे तिच्या पतीला त्यांच्या प्रेमसंबंधाची माहिती मिळाली. त्याने तिला रंगेहाथ पकडण्याचा प्लॅन आखला. पत्नी शुक्रवारी, जेव्हा तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी घराबाहेर पडली, तेव्हा पतीने तिच्या गाडीतून तिचा पाठलाग केला..संघर्षनगर वाठोडा येथे त्याने तिला तिच्या प्रियकरासोबत बोलताना रंगेहाथ पकडले. तिचा पती अचानक आल्याने महिलेला धक्का बसला. त्याने राहुललाही शिवीगाळ केली. या गोंधळामुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. यावेळी त्याने तिच्याशी वाद घालून तिला कारमध्ये जबरदस्तीने बसवून घरी नेले. यावेळी त्याच्यासोबत त्याचे मित्रही गाडीत होते..मात्र, प्रियकराने महिलेच्या पतीला धडा शिकवण्यासाठी थेट नियंत्रण कक्षाला फोन करून याबाबत माहिती देत, चार जणांनी एका महिलेचे अपहरण केल्याची माहिती दिली. माहिती नंदनवन ठाण्यात धडकताच, नंदनवन पोलिसांत खळबळ उडाली. पोलिसांनी महिलेच्या तपास करण्यास सुरुवात केली..घटनास्थळी दाखल होऊन माहिती घेतली असता, तिच्या प्रियकरानेच हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आली. ज्यामुळे पोलिसांना दिलासा मिळाला. मात्र, अशी अफवा पसरविणाऱ्या युवकाला ताब्यात घेत, त्याला दम दिला. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी कुठलाही गुन्हा दाखल केला नसल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.