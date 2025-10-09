Electric Shock: कुही तालुक्यात धानाच्या शेतात विजेचा धक्का लागून शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू; कुटुंबियांमध्ये शोककळा

कुही : शेतातील मोटारपंप सुरू करताना विजेचा धक्का लागल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना वेलतूर (ता. कुही) पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तारोली शिवारात सोमवारी सायंकाळी घडली असून रात्री सातच्या सुमारास उघडकीस आली..दिनेश चंद्रभान गोहणे (वय ५२, रा. तारोली, ता. कुही) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांनी धानाची रोवणी केली. धानाचे ओलित करायचे असल्याने ते सोमवारी सायंकाळी साडेसहाला शेतात गेले होते..मोटरपंप सुरू करताना त्यांचा विजेच्या जिवंत तारेला स्पर्श झाला आणि खाली कोसळले. जागीच त्यांचा मृत्यू झाला. वडील शेतातून घरी परत न आल्याने मुलगा कौस्तुभ (वय १९) याने दिनेश गोहणे मोबाइलवर संपर्क साधला..प्रतिसाद मिळत नसल्याने तो शेतात गेला तेव्हा त्याला वडील मोटारपंपाच्या पेटीजवळ मृतावस्थेत पडल्याचे आढळले..Electricity Shock : विजेच्या शॉक लागुन तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू; कन्नड तालुक्यातील चिंचखेडा (बुद्रुक) येथील घटना.त्यांच्या हाताजवळ विजेची जिवंत तार पडून असल्याचे तसेच अंगठ्याजवळील भाग काळा झाला होता. त्यांना शॉक लागल्याचे लक्षात आले. त्याने या घटनेची माहिती कुटुंबियांसह पोलिसांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.