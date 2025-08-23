Leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार; कोंढाळी वनपरिक्षेत्रातील घटना, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

कोंढाळी : कोंढाळी वनपरिक्षेत्रातील शिरमी उपवनातील जाटलापूर-चिखली मार्गावर गुरुवारी रात्री बिबट्याने शेतकऱ्यावर हल्ला केला. यात चंद्रशेखर बल्की यांचा जागीच मृत्यू झाला. वर्षभरात कोंढाळी वनपरिक्षेत्रात वाघ-बिबट्यांनी ११० हून अधिक जनावरे फस्त केली आहे. .जाटलापूर-चिखली फाट्यावरील शेतात चिखली गावातील विलास कडवे (५२) व चंद्रशेखर बल्की यांनी शेतात पार्टी केली. त्यानंतर विलास कडवे शेतातील गोठ्यात झोपी गेले आणि घरी जात असताना बिबट्याने हल्ला केला. .चंद्रशेखरला १५ ते २० मीटरपर्यंत फरफटत नेले. एकच्या सुमारास विलासला चंद्रशेखर मृतावस्थेत दिसला. त्याने ग्रामस्थांना माहिती दिली. कोंढाळी पोलिसांना पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी काटोल येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविला. चंद्रशेखर बल्की हरदोली पेपरमध्ये इलेक्ट्रिशियन होता. त्याच्या मागे मोठा भाऊ व आई, वडील असा परिवार आहे..मृताच्या कुटुंबाला दहा लाखांची मदतआमदार चरणसिंग ठाकूर यांनी वन अधिकाऱ्यांसोबत पीडित कुटुंबाची भेट घेत सांत्वन केले. त्यांनी वनविभागाने या कुटुंबाला दहा लाखांच्या धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी ठाकूर व वनअधिकारी प्रवीण नाईक उपस्थित होते ..Gondia Crime: महिलेचा खून करून सात महिन्यांच्या निरागस बाळाची विक्री; गोंदियात धक्कादायक प्रकरण उघड.परिसरात गेल्या वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ सुरू असल्याने लोकांमध्येदहशत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनानेतातडीने ठोस उपाययोजना कराव्या.-डॉ. आर. एम. वऱ्हाडपांडे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.