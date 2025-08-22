नागपूर

Bail Pola Festival: पावसाच्या दडी फटक्यातही पोळ्याचा जल्लोष; शेतकऱ्यांनी सजवले बैल, गावागावात आज रंगणार झडत्यांची जुगलबंदी

Farmers Festival: वर्षभर राबणाऱ्या बैलांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा पोळा सण आज शुक्रवारी ग्रामीण भागात उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी तयारी केली आहे.
Bail Pola Festival
Bail Pola Festivalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : वर्षभर राबणाऱ्या बैलांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा पोळा सण आज शुक्रवारी ग्रामीण भागात उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी तयारी केली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
festival
Farmer
Bail pola Festival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com