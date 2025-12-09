नागपूर

Nagpur Winter Session: शेतकरी, महिला, कामगारांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा

Citizens Demand Quick Action on Key Local Issues: शेतकरी, महिला व कामगारांच्या मूलभूत समस्या तातडीने मार्गी लावण्याची नागरिकांची मागणी वाढली आहे. मतदारसंघातील रस्ते, पाणी व विकासकामांकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त होते.
Nagpur Winter Session

Nagpur Winter Session

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिकू लोळगे

प्रश्न, शेतकरी, महिला, कामगार, विद्यार्थी आदी विविध घटकांशी संबंधित विषय मार्गा लागावे,

अशी अपेक्षा स्थानिकांमधून व्यक्त होत आहे.आमदार श्वेता महाले यांनी विधानसभेच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग दाखविला आहे. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे लाभ मिळण्यात येत असलेल्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
Development
winter session
schemes
EKYC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com