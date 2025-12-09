Nagpur Winter Session: शेतकरी, महिला, कामगारांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा

भिकू लोळगे प्रश्न, शेतकरी, महिला, कामगार, विद्यार्थी आदी विविध घटकांशी संबंधित विषय मार्गा लागावे, अशी अपेक्षा स्थानिकांमधून व्यक्त होत आहे.आमदार श्वेता महाले यांनी विधानसभेच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग दाखविला आहे. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे लाभ मिळण्यात येत असलेल्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला..परंतु मतदारसंघातील इतरही समस्यांकडे त्यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. मतदारसंघातील रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देऊन विकासकामांसाठी निधीची मागणी प्रकर्षाने व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे..मूलभूत सुविधा मिळाव्यामूलभूत सुविधा नागरिकांचा हक्क आहे. त्यामुळे चांगले रस्ते, शुद्ध पाणीपुरवठा आणि उत्तम आरोग्य सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने पिकांची स्थिती बिकट आहे. तसेच रस्त्यांची हालत खस्ता आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या डागडुजीसह शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे..Ladki Bahin Yojna: परितक्त्या, एकल महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून डच्चू, ई-केवायसीसाठी उरले केवळ तीन दिवस, महिलांची धावपळ सुरू.चिखली मतदारसंघमहाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरात सुरू झाले असून, या अधिवेशनात चिखली विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व करताना विविध जनहिताच्या मुद्यांवर सभागृहात जोरदारपणे प्रश्न उपस्थित करेन. विशेषत: मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि कफ सिरपमुळे झालेल्या कथित बालमृत्यूसंबंधी त्या तसेच तारांकित मांडेन.-श्वेता महाले, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.